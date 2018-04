Una infancia feliz para evitar más muertes, abusos y maltratos

A nivel nacional y en Jujuy existe una Red de Infancias Protegidas que tiene como objetivo hacer cumplir la Ley que ampara a los más pequeños. Dentro de su tarea, buscan que se lleve a cabo la designación de un Defensor del Niño, que a pesar de que posee un respaldo legal, no existe.

La niñez es una etapa esencial en el desarrollo del ser humano porque determina los valores que la persona va a forjar el resto de su vida. Esos valores que posee cada uno moldean a las sociedades venideras, por ello es imprescindible cuidar la infancia y nutrirla de buenas actitudes para que los más pequeños sean personas de bien y no tengan ningún trauma durante su crecimiento.

Lamentablemente, la realidad en nuestro país y en nuestra provincia, muestra situaciones crueles y dolorosas en nuestros niños. Hechos terribles como maltrato físico, psicológico, explotación laboral, abusos sexuales, trata de personas, estereotipos de moda y muertes a manos de desconocidos y también de conocidos (familiares).

Hoy, en todo el mundo se conmemora del “Día Internaciones de la Lucha contra el Maltrato Infantil”. Una jornada para reflexionar sobre esta problemática y tomar conciencia para que deje de ocurrir y por ende, dejen de arruinarse vidas inocentes.

Para combatir este flagelo, existen Ongs que trabajan persistentemente día a día por garantizar que eso no suceda, y cuando sucede tratan de que el dolor en esa criatura sea mínimo. Una de ellas, es la Red Nacional de Infancias Protegidas, que a nivel regional se conoce como Red de Infancias Protegidas NOA. La misma también posee su espacio en Jujuy.

El fin de esta institución es luchar para que se cumpla lo que marca la Ley. Respetar los derechos de los niños es crear una sociedad con armonía y paz, pero muchas veces son pisoteados por aquellos que no tienen corazón.

Soledad Rojas es la que encabeza el grupo de la Red de Familias Protegidas en Jujuy, y sobre esta problemática mencionó que, “los niños son los tesoros más preciados de una sociedad, lo que se les dé hoy lo devolverá en la vida adulta. A esta etapa de la vida se le debe respeto, cuidado, amor y protección. Sobre todo por el hecho de ser persona implica darle un reconocimiento tal como sujeto de derecho por lo cual deben ser escuchados y no ser ignorados. En mi opinión es la etapa más importante de todo ser humano”.

La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niño/as y Adolescentes N° 26061, entre otras cuestiones menciona que poseen derecho a ser respetados, a tener una familiar, a jugar, a divertirse, a decir lo que piensan y sienten, a ser protegidos, a tener una identidad, una educación, a no ser explotados y a que no los discriminen, entre otros.

El objetivo de hacer cumplir la Ley

La Red Nacional de Infancias Protegidas está compuesta por diferentes ongs, fundaciones, organismos ejecutivos, universidades y voluntarios que en su mayoría son abogados. Todos ellos comparten el mismo sentimiento al querer que se establezca en todo el territorio nacional una infancia protegida a fin de reducir todo tipo de maltrato hacia nuestros pequeños.

Esta institución posee organismos a nivel NOA compuesta por las provincias de la región y a su vez, dentro de Jujuy también existe una entidad con el mismo interés. “Esta modalidad de trabajo permite impulsar e integrar acciones en pos de la protección Integral de los derechos de los niños /as y adolescentes y así impulsar las acciones tendientes a la designación del Defensor del Niño en cada una de las provincias del NOA y otras regiones del país”, dijo la voluntaria.

Ese es su principal objetivo: luchar para que se designe un Defensor del Niño de forma Federal y también en cada una de las provincias del país, “debido a nuestra incesante búsqueda por ser escuchados en el Congreso de la Nación, conseguimos que se constituya la Comisión Bicameral para el tratamiento de la designación de esta autoridad, se ha llamado audiencia pública y también a Concurso de Antecedentes y Oposición con la misma finalidad”, remarcó Rojas.

Siguió diciendo que: “Con el Defensor del Niño se podrían evitar muertes, abusos y maltratos que existen en la actualidad. Ante cualquier situación donde haya una vulneración de un derecho de un niño o adolescente ellos pueden intervenir inmediatamente y ordenar y determinar acciones concretas. También posee la autoridad para promover acciones que hagan o repercuten a nivel colectivo, es decir, tomar en cuenta una situación concreta de un niño y aplicarlo a casos de otros pequeños”.

Un Defensor del Niño para que no haya más atropellos a pequeños

En uno de los artículos de esta ley, se hace referencia a una autoridad que no existe, pero debería porque así lo marca la Constitución Nacional. Esta figura es la del Defensor del Niño y fue establecida en el año 2005. 13 años después todavía no entró en vigencia.

Sobre eso Soledad Rojas explicó que, “muchos derechos en mayor o menor medida están siendo vulnerados en todas las provincias del país, hay algunas figuras que si bien fueron creadas por dicha ley con el fin de garantizar todos los derechos reconocidos en la Constitución aún no han sido designados ni reglamentadas sus funciones”.

El Defensor del Niño es un órgano unipersonal e independiente con personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera. Su organización y funcionamiento deben ser regulados por una ley especial, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y debe ser designado por el Poder Legislativo.

El capítulo 3 de la Ley N°26061 hace referencia a este organismo que tiene como fin actuar en todo tiempo e instancia para que no se vulneren los derechos de los niños y garantizar su libertar, igualdad, respeto y dignidad.

“Es mucha necesidad de la designación y reglamentación de esta figura para poder conformar por fin un sistema integral de protección que trabaje en conjunto y de forma coordinada con todas las provincias del país. La Pampa, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Neuquén son las únicas que han cumplido con lo estipulado y designaron a este defensor”, sostuvo Rojas.

Los artículos más importantes

Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, en su artículo 64 sostiene que el Defensor del Niño deberá denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la obligación de comunicarle el resultado de las investigaciones realizadas.

En el artículo 55 se explican sus funciones, algunas de ellas son: promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes e interponer acciones para la protección de sus derechos en cualquier juicio, instancia o tribunal.

Efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes; Incorporar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección; Supervisar las entidades públicas y privadas. También denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere sus derechos.

Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados; Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, de donde puedan recurrir para la solución de su problemática; Recibir todo tipo de reclamo formulado por ellos o cualquier denuncia que se efectúe, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito.

El doloroso caso de Alexis

Una provincia entera quedó conmocionada y triste por el caso del pequeño Alexis Mamaní que muestra claramente como un entramado familiar de violencia terminó con su vida. Golpes, abusos sexuales y una brutal muerte fueron algunas de las situaciones que vivió este pequeño con tan solo 3 años.

Antes de que su propia madre termine con su vida, fue asistido por médicos y revisado por profesionales que lo dejaron permanecer en su hogar hasta que ocurrió el fatídico final que todos conocemos.

Sobre esto, Soledad Rojas opinó que: "A mi criterio se tendría que haber decidido de oficio y separarlo de la familia hasta que se revea la situación en la que se encontraba, al final siguió en el mismo circulo con esa misma familia y continuaron los abusos hasta que llegó el horroroso final".

En ese sentido remarcó la importancia del Defensor del Niño, "para nosotros la figura del Defensor del Niño llegará a complementar todo un sistema de protección que fue creado en el 2005 pero hasta el día de la fecha no está constituido completamente, como marca la Ley. Con esta autoridad habrá un trabajo coordinado entre todas los organismos gubernamentales y ongs que ya existen y sería lo mejor para nuestros niños".

Diferentes actividades

En la plaza Belgrano de esta capital hoy desde las 17, la agrupación “Juntas por la acción” y la asociación civil sampedreña "Generación que se mueve" invitaron a la comunidad a asistir para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, con el fin de concientizar y visibilizar la problemática.

Se realizarán actividades recreativas y lúdicas con pequeños, se repartirán folletos informativos con datos relevantes, y habrá un espacio de escucha y orientación de un equipo interdisciplinario de profesionales, destinado a padres, docentes y otros adultos interesados.

También, hoy desde las 9 en el Centro Cultural “Héctor Tizón” la Dirección General de Desarrollo Familiar realizará una jornada de sensibilización.

En dicho encuentro se espera la disertación de personalidades especializadas en la temática.

La comunidad toda fue invitada a participar.

En Palpalá, organizan una actividad aún sin fecha confirmada “Jóvenes al frente”, un grupo de profesionales y voluntarios que están muy comprometidos en esta problemática.

De cinco niñas al menos una fue abusada

Romina Tarifa, que es licenciada en Psicopedagogía, explicó que “dentro de todos los tipos de maltratos que existen, expertos aseguran que uno de los peores males es el abuso sexual, por ello estamos trabajando arduamente en ese tema dando charlas y aconsejando sobre todo a los jóvenes”.

En diálogo con nuestro matutino, puso de relieve que estaba “abocada en el tema de los abusos sexuales”.

“Este flagelo a nivel mundial es considerado un problema no muy visible ya que se estima que de cinco niñas al menos una fue abusada, y uno cada diez varones”, destacó.

Al mismo tiempo, Tarifa sostuvo que “lo peor es que muchos de estos casos no se denuncian. El último relevamiento marca que la mayoría de los casos se dan dentro de la familia y las víctimas por estar en ese entorno no se animan a denunciar”, remarcó más adelante.

Lo cierto es que el tema debe ser abordado con urgencia.