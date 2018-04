Afirman que la B Nacional se jugará en dos zonas

Por un lado estarán los clubes del interior y por el otro los de Buenos Aires, pero no habrá invitaciones. Siguen el Federal B y C.

El encuentro entre Colón y Vélez Sarsfield, correspondiente a la 22° fecha de la Superliga, que se suspendió a los 22 minutos del primer tiempo porque la parcialidad local arrojó tres bombas de estruendo al campo de juego, continuará jugándose el jueves 10 de mayo a las 17.45 a puertas cerradas, con el arbitraje de Andrés Merlos, en dos tiempos de 34 minutos cada uno.

La resolución será adoptada hoy por el Comité Ejecutivo de la Superliga, que además resolverá aplicarle una severa multa a la entidad santafesina, que tendrá que hacerse cargo de todos los gastos de traslado y hospedaje de la delegación de Vélez.

Por su parte, el Comité Ejecutivo de AFA analizó anoche la realización del próximo campeonato de la B Nacional, llegando a la conclusión de que no será un torneo corto sino largo, pero dividido en dos zonas, una de equipos directamente afiliados a la AFA y otra de los que están indirectamente afiliados (la mayoría del interior), los que se separarían, según el staff actual, en un grupo de 12 participantes y otro de 13. De esta manera, no habría invitaciones del Federal A.

También se resolvió que a partir de este formato finalmente no habrá modificaciones en los campeonatos del Federal B y C, cuyas categorías seguirán compitiendo en el ámbito del Consejo Federal como hasta ahora. Y finalmente el abogado de AFA, Ariel Reck, se presentó en el edificio de la calle Viamonte para confirmar que "Deportivo Riestra descenderá a la Primera B si el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) a su favor no sale antes de que termine el campeonato de la B Nacional".

"Si efectivamente se cumplen los plazos establecidos por el TAS y el reclamo de Deportivo Riestra para que le devuelvan los 10 puntos prospera, no será antes de los 30 o 60 días, por lo que ya estará definido su descenso y lo que le quedará al club será efectuar una demanda", amplió a Télam el abogado Reck.

En este punto es que la primera información de este cable se une a la última, ya que Matías Morla, abogado de Riestra (y de Diego Maradona) indicó en las últimas horas que está "esperando la resolución del tema de Colón y Vélez, porque si a los santafesinos les permiten seguir jugando sin quita de puntos, por invasión al campo de juego, que fue lo que ocurrió con un jugador suplente que no estaba en el banco cuando se jugó la final con Comunicaciones, a Riestra tampoco lo pueden sancionar. Este será un caso testigo", advirtió.

Por otro lado, en Godoy Cruz resolvieron no hablar con la prensa hasta que pase el clásico del viernes con San Martín de San Juan. Los jugadores están molestos por una crítica de un colega mendocino.

El "tomba", más allá de ser el escolta del líder Boca Juniors, a 6 puntos, y de tener asegurada su participación en la Copa Sudamericana, podrá dar un paso importante en su objetivo de clasificar a Libertadores en caso de ganarle a San Martín en el clásico cuyano.