EN VIVO: Arrancó la sesión especial por Tarifas, pero el oficialismo bloqueará cualquier cambio

Los oficialistas Nicolás Massot y Mario Negri anticiparon que no darán los dos tercios para aprobar un proyecto.

el oficialismo en la Cámara de Diputados busca bloquear el debate sobre la cuestión tarifaria: anticipó que no dará los dos tercios de los votos para aprobar ninguno de los 29 proyectos incluidos en el temario de la sesión especial convocada por la oposición.

Así lo reconoció el diputado Mario Negri , jefe del interbloque de Cambiemos, lo que generó una airada reacción de la oposición.

"Ustedes quieren abortar el debate, nosotros insistimos en que no hay que darle la espalda a la gente. No nos escudemos en cuestiones reglamentarias; que cada uno exprese su posición. Nosotros no pretendemos ir contra el Gobierno; queremos actuar en favor de la gente", exclamó Agustín Rossi , jefe del bloque del Frente para la Victoria.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Cambiemos) confirmó que la semana próxima convocará a este cuerpo para debatir. "Queremos previamente que la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso nos dé un dictamen sobre el costo fiscal de la iniciativa de la oposición. Y que la oposición nos diga cómo lo piensa financiar, si es subiendo algún impuesto, o autorizando al Poder Ejecutivo a emitir más deuda o recortando algún gasto", retrucó.

El jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, tomó el guante. "Está muy bien que el Gobierno se preocupe por el costo fiscal, pero por los anuncios que hizo, pretendiendo que sean las provincias las que eliminen los impuestos sobre las tarifas de los servicios, no se preocupa por el costo fiscal que esto le genera a las provincias", enfatizó.



Tras rechazar el proyecto de ley del Gobierno que elimina impuestos municipales y provinciales que encarecen las boletas de gas, luz y agua, la oposición en la Cámara de Diputados logró el quórum hoy para discutir distintos proyectos destinados a retrotraer el valor de las tarifas. La sesión especial comenzó pasadas las 11.15 con 190 legisladores presentes.

El interbloque Cambiemos está en el recinto, aunque mantendrá su negativa a debatir los cambios propuestos por la oposición en la facturación de servicios públicos.

Apenas 24 horas después del pedido del presidente Mauricio Macri a los gobernadores para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, el Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de ley denominado "Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales", que es para todo el país.

La iniciativa del oficialismo dice en su artículo sexto: "Las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado" y así barre con todas las cargas provinciales y municipales. Solo permite dos excepciones: el IVA e Ingresos Brutos, "si correspondiere".