A partir de hoy el pan costará un 20% más

Tras una reunión de integrantes del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Jujuy acordaron aplicar la segunda suba de precios del año por lo que confeccionaron una nueva lista de precios sugeridos que empezará a aplicarse a partir de hoy.

MIGNONES, EL PAN MÁS CONSUMIDO

El aumento que es de entre un 15 % y un 20% se debe a los grandes e insostenibles incrementos que sufrieron en este último tiempo los insumos de panadería como los huevos, la harina y la grasa. Otro factor que empujó a los productores a actualizar sus precios es el aumento en las tarifas de luz y gas. Consideran que el denominado "tarifazo" no sólo afecta a los panaderos sino a todos los comercios, Pymes y a los ciudadanos en general que cada vez son más los que expresan su malestar.

Nueva lista

Con los nuevos precios sugeridos el kilo de pan mignón pasará de $ 45 a $ 54, el kilo de bizcochos de $ 70 a $ 84, la docena de facturas subió de $ 90 a $ 108. Por su parte, el pan de viena pasó de $ 18 a $ 21, el de hamburguesas de $ 25 a $ 30 y la pre-pizza de $ 18 a $ 21.

LOS BIZCOCHOS PARA EL MATE

Cabe destacar que se trata de una lista sugerida para todas las panaderías. Cada una analiza su situación y elige si la aplica o no. Es por esta razón que desde el Centro de Industriales Panaderos piden a sus pares respetar la misma para evitar disparidades y competencia.

Preocupación de empleados

BOLLOS, PARA MERENDAR LOS DÍAS FRÍOS

Ya desde el primer aumento del año aplicado el 20 de enero se registraron bajas en las ventas, situación que preocupa a los empleados de las panaderías.

Algunos expresaron que temen que con esta nueva suba las ventas caigan abruptamente, lo suficiente para tener que reducir personal, lo que implicaría quedarse sin trabajo.

FACTURAS PARA LOS GOLOSOS

La opinión de los consumidores está dividida. Consultados sobre qué opinan de este nuevo aumento muchos coincidieron en que se trata de "otro golpe al bolsillo" y que "este producto no debería aumentar porque es el principal alimento de la gente". Sin embargo, también expresaron que "como todo aumenta el pan también lo tenía que hacer" y que en definitiva "no es por capricho de las panificadoras, es porque cada vez les cuesta más elaborar el pan", por lo tanto "hay que pagar, no queda otra".

También adjudican esta suba a los "aumentos del combustible, de la luz y el gas".