La mujer del futbolista mostró una charla vía WhatsApp que tuvo con su marido tras el gol que le convirtió a su ex club.

La jujeña Sol Rivas le dio permiso a su esposo, Nicolás Colazo, para no dormir en casa

La bella jujeña Sol Rivas (Solange, nuestra Reina Nacional de los Estudiantes en años anteriores) le dio permiso a su esposo, el futbolista Nicolás Colazo, a no dormir en casa. Claro, él fue quien convirtió el gol a Gimnasia de La Plata para Boca Juniors, que le permitió al conjunto de Guillermo Barros Schelotto salir campeón de la Superliga argentina.

Ella, siendo “superbostera” tuvo un mensaje muy cariñoso para él después del partido a través de Twitter: "Y vos @nicolascolazo nunca en casi 7 años juntos, me hiciste sufrir así. Ni vuelvas a dormir (porque no voy a estar, me voy a La Bombonera a festejar jijiji!!!!!!)", expresó la ahora rubia.

Ante esto que hizo público Sol, minutos más tarde, la rubia volvió a la redes y mostró una captura de pantalla de un chat que le envió su pareja, en la que claramente, él se tomó a pecho la expresión, y le anunciaba que no volvía… Pero la esperaba en la Bombonera para festejar.

Fue una simpática charla en las redes.