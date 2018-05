La Fendij podría ser desalojada de su sede

La deuda ascendería a los 500 mil pesos. No lograron renovar el subsidio para mantener el servicio.

La Federación de Entidades para Personas Discapacitadas de Jujuy (Fendij), una institución de larga data en la provincia, hoy se encuentra con una crítica situación y una deuda que asciende a los 500.000 pesos, ya que al no contar con la subvención del Estado provincial, no puede solventar el alquiler.

Claudia Choque, presidenta de la Fendij, recibió una nueva nota del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del Ipps, que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por la deuda de 29 meses del vencimiento del último contrato de locación en diciembre de 2015.

Deben los alquileres de un consultorio odontológico, un local de elementos ortopédicos y otro de administración, rondando los 20.000 pesos por mes. La Fendij se encuentra en Lavalle y 19 de Abril, monoblock "H", locales "L","Q" y "R".

El servicio que brinda la Fendij se verá afectado, ya que dan atención a personas con discapacidad y requieren de una mejor calidad de vida.

En lo que va del año entregaron 46 sillas de rueda, comparando con años anteriores el mes de mayo no llegaban a 10 sillas.

La Fendij no recibe ningún tipo de subsidios, por ello están por ser desalojados, en algún momento surgió un compromiso para la continuidad de la ayuda que brinda a personas con discapacidad. "Necesitamos esa ayuda, y donación de sillas de ruedas, pañales descartables para adultos. Así también recalcó que Incluir Salud ya no entrega estos elementos, de manera que la demanda en Fendij es mayor".

La Fendij hoy se mantiene con la donación de instituciones para comprar pañales y elementos ortopédicos que la gente solicita.

"Estos últimos años la prestación de elementos ortopédicos tuvo que ver con personas que han tenido accidentes y han quedado discapacitadas, otros cuadros de ACV por los que quedan postrados. Es decir, los discapacitados no son una porción ajena a la sociedad, cualquier persona puede llegar a padecer una discapacidad. Es duro lo que digo, pero es una realidad. Hasta que no les pasa no hay reacción", afirmó.