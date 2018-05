Se proyectará "El Trompetista"

El Mozarteum Argentino filial Jujuy, continúa hoy con su ciclo de cine "Hernán Suárez", en el marco del 37§ aniversario de labor continua en nuestra provincia.

Así es que hoy a las 21, en las instalaciones del Cine Teatro Municipal "Select", de calle Alvear 665, se podrá ver una nueva película relacionada con la música.

Esta semana es el turno de "El Trompetista", filme de 1950 de Michael Curtiz con las actuaciones de Kirk Douglas, Lauren Bacall, Doris Day, entre otros.

Sin dudas, se trata de una película filme que resulta un verdadero deleite para los amantes de la mágica música del jazz.

Sobre la película

Con una trompeta de segunda mano, y siguiendo los pasos de un brillante músico de blues, un joven (Kirk Douglas) se convierte en un músico excelente cuyo talento le lleva de los más lúgubre tugurios a los clubs con más clase de la ciudad. Pero su desesperada búsqueda por la melodía atrapada en su mente (pero que le es imposible tocar) le lleva al tortuoso mundo de la bebida.

El legendario trompetista Harry James dobló las escenas de Douglas con la trompeta. Doris Day añade su fino instrumento musical: la voz.

En la banda sonora podrá apreciarse las siguientes piezas: Chinatown, My Chinatown ; The Very Thought of You; Sweet Georgia Brown; Ain't She Sweet; I Only Have Eyes for You; The Man I Love; What Is This Thing Called Love?; 'S Wonderful; Someone to Watch Over Me; With a Song in My Heart.

La entrada es libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

Asimismo es posible efectuar una contribución de carácter voluntario, que sirve para el mantenimiento del ciclo y de la sala, tal como lo planteó desde un principio el fundador de este ciclo, Hernán Suárez, fallecido hace dos años, y en cuyo honor se nombró de esta forma esta propuesta.