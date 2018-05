Alumnos de la Enerc NOA trabajan en su tesis

"Imilla" se titula uno de los proyectos de tesis audiovisuales que están desarrollando alumnos de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica - Sede NOA- para concluir sus estudios. Dirigido por Mayra Nieva el cortometraje se une a otros dos en proceso de producción: "La Miseria" dirigido por Franco Fernández y Agustín Dorado, y "Pater Noster" a cargo de Fabio Sánchez.

"Imilla" ("Mujer joven" en aymara) tiene su base en una anécdota popular en la Quebrada sobre una mujer barbuda en la década de los 80 que fue convocada para hacer el servicio militar obligatorio. A partir de esa historia, Nancy Quiroga, integrante del grupo de este proyecto, escribió un guion que se materializará en rodaje del 30 de julio al 4 de agosto próximo. Completan el equipo de esta propuesta Nahuel Almada (producción), Julia Carrizo (fotografía), Bárbara Rodríguez Berman (arte), Mariana Zerpa (asistente de dirección), Nahuel Jaramillo (sonido) y Lucio Castellón (montaje).

ALUMNOS DE LA ENERC NOA/ JÓVENES CINEASTAS PREPARAN SU TRABAJO DE TESIS.

En diálogo con nuestro medio Nahuel Almada contó que actualmente el equipo está en plena tarea de preproducción y brindando detalles del corto dijo que "la anécdota en la que se basa nuestro guion era contada por los abuelos en Humahuca y tiene que ver con un hombre vestido de mujer al que le llega la notificación para cumplir con el servicio militar. Es la historia de alguien que pudo elegir quien ser pero tiene que transformarse en quien no es para cumplir con el deber de la Patria", indicó. Y agregó que "además nos inclinamos por este relato porque no parece interesante abordar un tema de género en un contexto andino, represivo como lo era la época de la dictadura, teniendo en cuenta que nuestra protagonista se acepta a sí misma a pesar de su familia y del Estado. Ella no vive su condición como un conflicto, los que tienen conflictos son los de afuera", expresó. Por su parte, la directora Mayra Nieva agregó que "elegimos esta historia porque habla sobre una mujer que se acepta a sí misma y tiene que luchar con la discriminación, la no aceptación y que tiene que dejar de ser lo que querés ser para hacer el servicio", manifestó.

Luego señalaron que están en el proceso de búsqueda de actores, "aún no cerramos el casting así que invitamos a los que estén interesados en participar (con o sin experiencia) a enviar sus datos". Los que deseen ser parte podrán mandar su currículum y fotografía a la siguiente dirección imillatesise nerc@gmail.com. "Buscamos hombres entre 18 y 25, niñas entre 7 y 12 años y mujer transgénero entre 18 y 25 o que aparenten esas edades con rasgos andinos", indicaron.

Finalmente, subrayaron que el trabajo de tesis "es un desafío individual y colectivo intenso e implica tomar una posición ideológica porque hablar de estos temas involucra muchos cuestionamientos y nos hace reflexionar y pensar y de alguna forma esa es la tarea del cine y ser una lupa y espejo de cosas", concluyeron.