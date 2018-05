El dólar opera en $25,03 en el cierre de la jornada

El Banco Central reapareció en el mercado cambiario con una oferta de u$s 5.000 millones a $ 25 y el dólar opera estable este jueves a $ 25,03, en bancos y agencias de la city porteña, según el publicó el medio especializado en economía de ámbito.com.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue sube 11 centavos a $ 25,60, según el relevamiento realizado por Ámbito, en el microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, ascendió ayer 10 centavos a $ 24,42.



El miércoles, el billete oficial dio un salto y cerró con un ascenso de 17 centavos, impulsado por el contexto internacional donde la divisa está en máximos de más de cinco meses.



Fue en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió 19 centavos y medio a $ 24,475 vía una tendencia sostenida, que sólo fue interrumpida por fugaces incursiones de algunos bancos oficiales.



Cabe recordar que el BCRA intenta evitar que el próximo 19 de junio la licitación de Lebac, con vencimientos por $ 658.000 millones, se convierta en la noticia del día, tal como fue vivido el "supermartes" de la semana pasada.



Para ello, la autoridad monetaria comenzó el último miércoles a participar de la rueda "SWAP" del SIOPEL en el ámbito de Mercado Abierto Electrónico (MAE), en una operatoria cuya principal diferencia es que las letras no se canjean por dinero sino por otras de mayor plazo.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 38% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 217 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes próximo. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron el plazo de 29 días a 39% y la de 147 días al 38% TNA.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 1.271 millones, más del 80% se operó entre mayo y junio, a $ 24,61 y $ 25,285 con una tasa de 25,17% y 31,79% respectivamente. Los plazos subieron en promedio más de 14 centavos, acompañando la suba del spot, ante la cobertura por el fin de mes y los feriados que hay próximo viernes en nuestro país y el lunes en EEUU.