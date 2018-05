Lautaro Martínez ya es del Inter de Italia

El delantero argentino Lautaro Martínez, que hoy firmó contrato con Inter de Italia, afirmó que es "un sueño cumplido" llegar al fútbol europeo.

"Es un sueño cumplido estar en este club. Fuerza Inter", fueron las primeras palabras del ex goleador de Racing, tras estampar la firma de su contrato por los próximos cinco años y, tal como se presumía, se sumará al plantel ni bien empiece la nueva temporada.

"Este es el día más importante de mi vida y estoy muy feliz por haber elegido venir aquí", agregó del atacante bahiense de 20 años, según consignó ANSA.

Y siguió: "(Diego) Milito me contó muchas cosas de este club y de las sensaciones vividas aquí y no veo la hora de empezar la temporada", puntualizó Martínez, quien en Racing convirtió 27 goles en 62 partidos desde su debut del 31 de octubre de 2015 ante Crucero del Norte de Salta.

Por último Martínez, que será compañero de su compatriota Mauro Icardi, último goleador de la Liga de Italia con 29 goles, prometió "dar todo" en su nuevo club.

"No veo la hora de que empiece la nueva temporada, quiero jugar ya", reiteró Lautaro, que al igual que Icardi, no estará en el Mundial Rusia 2018, pese a que ambos estuvieron en la lista de 35 preseleccionados.