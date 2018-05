Realizan un homenaje a Uña Ramos en Tilcara

TILCARA. Un 27 de mayo nacía Uña Ramos, el singular músico humahuaqueño que volvió internacional el sonido de nuestra quena. Por eso es que Micaela Chauque, vientista también de excelencia, ha pensado en un homenaje que se realizará en la sala "Barbarita Cruz" del Capec, Tilcara, hoy a las 21.

De la juntada participan Mauro Alemán, quenista del conjunto Pasacana, Wilfredo Gaspar, Miguel Ángel Cruz, humahuaqueño que ejerce la quena en el grupo Cacharpaya, los Pachawawas y Juan Valdez, de Jujuy, "y con mi conjunto, formado por Daniel Fernández en guitarra y Nahuel Lizárraga en bajo, vamos a presentar canciones como "Aquellos Ojos Grises" y "Camino de Llamas", con la que vamos a cerrar todos juntos", nos dice Chauque. Nos cuenta que "vamos a interpretar piezas de Uña juntos y cada uno de los quenistas van a hacer sus propias canciones, y la actriz Carmen García va a recitar poemas de Germán Choquevilca y de Festo Chauque, mi padre". Luego recuerda aquel año 2008 cuando Uña visitó por última vez Tilcara,"fue en el Salón Municipal, me presentó y tuvo la amabilidad de invitarme al escenario. Tocamos "El Humahuaqueño", y no lo pude volver a ver hasta que acompañamos sus cenizas hasta la Peña Blanca de Humahuaca". Luego nos cuenta que "cuando estuve en París, estuve una jornada entera con Elizabeth Rochlin, su viuda, y después de recordarlo largamente me regaló una de sus quenas. Su forma de tocar era muy particular, desarrollada desde su propia personalidad, no sólo en su digitación sino también en la afinación. Se caracterizó por utilizar una afinación que no es la convencional que se usa ahora, en Sol, sino en Fa. Sus quenas son un poco más grandes y finitas, con paredes muy angostas".

Nos dice que "en vez de zampoñas cromáticas, como hago yo, él usaba antaras. Entonces eran sikus de una sola hilera por la cual paseaba todas sus melodías. Y a la hora de interpretar sus canciones es más complejo. Hay que interpretar las grabaciones que están en otra afinación".

