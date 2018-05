VIDEO: Vecinos secuestraron y amenazaron con quemar vivo a funcionario municipal

Vecinos de la comunidad Los Plátanos, en el municipio de El Bosque, en el estado mexicano de Chiapas, mantienen secuestrado desde el pasado 12 de mayo al síndico municipal, Ramiro Gómez Patishtán, y amenazaron con prenderlo fuego vivo.



La comunidad exige a la Gobernación de Chiapas el pago, en efectivo, de los 18 millones de pesos mexicanos (poco más de 900.000 dólares) destinados al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), que fue una promesa de campaña de Martín Díaz Gómez, alcalde de El Bosque.



Según reseñó La Jornada, y recoge el sitio RT, los vecinos dieron a conocer el pasado lunes un video en el que el representante comunero se encuentra atado a un poste, con sus manos hacia arriba.



En la grabación, Gómez Patishtán insta al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a cumplir con la demanda de los pobladores. "Mañana no sé cómo estaré, señor gobernador. Le suplico, aquí, en vista de la gente del ejido Los Plátanos, que busque el pago inmediato y urgente a esta Alianza de El Bosque, porque ya no resisto más", rogó el secuestrado.



No es la primera vez que los habitantes de El Bosque recurren a estas medidas extremas para exigir el cumplimiento del pago de recursos públicos. El año pasado, en dos ocasiones distintas, fueron retenidos otros funcionarios municipales.