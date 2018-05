Detienen a efectivo policial por abuso sexual, corrupción de menores y Grooming

SAN PEDRO (Corresponsal) Efectivos de la Brigada de Investigaciones de ciudad Perico y de San Pedro, irrumpieron esta tarde en una vivienda ubicada en la localidad de La Mendieta, donde procedieron a la detención de un efectivo policial, inculpado en un caso de “abuso sexual, corrupción de menores y grooming” término que se utiliza para definir la conducta o acción que realiza un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad, con el objetivo de obtener beneficios sexuales) y al secuestro de material pornográfico, entre otros, según se supo.

El sujeto, fue trasladado hasta ciudad Perico, donde se investiga la causa, que se tramita en el Juzgado de Violencia de Género N° 1.

Fuentes confiables indicaron que en horas de la tarde, una comisión integrada por el jefe de la Brigada de Investigaciones de San Pedro, comisario Daniel Cruz, el segundo jefe sub comisario Javier Chaile y cuatro efectivos más, se trasladó hasta la localidad de La Mendieta en donde se reunieron con el sud director Jorge Catta y sus pares de la Brigada de ciudad Perico. De inmediato irrumpieron en una vivienda ubicada sobre calle Florida, de acuerdo a la orden impartida por la agente fiscal Mónica Montalvetti, de allanamiento registro y detención.

En el lugar se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino, identificado como Miguel Angel E. (30), quien se desempeña como funcionario policial y a la incautación de un teléfono, una CPU, preservativos, aproximadamente 30 CD y DVD con material pornográfico, adaptador de memoria, pendrive, otro teléfono celular y memoria, y una CPU de color blanco.

Posteriormente, procedieron al registro de un automóvil marca Chevrolet Astra de color negro , todo esto en presencia de testigos y de la ayudante fiscal de ciudad Perico, donde se incautó una credencial policial, una pistola marca Browning calibre 9mm con número de serie, un cargador con nueve cartuchos, una pistolera, una tonfa, una fotografía de una menor, una cantidad no precisada de preservativos, gel íntimo, tres teléfonos celulares, una cámara filmadora, varios CD, y paquetes de protectores femeninos.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados, quedaron bajo custodia del sub director de Investigaciones y de la ayudante fiscal, siendo trasladados a ciudad Perico

Las actuaciones caratuladas como “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, Corrupción de menores y Grooming”, están a cargo de la Brigada de Investigaciones de ciudad Perico, con la intervención de la Fiscalía de Investigación de Perico a cargo de la agente fiscal Mónica Montalvetti.