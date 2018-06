Los empleados del Begu hicieron ayer un paro activo

Empleados del área de gestión del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu) hicieron ayer un paro activo para reclamar pase de jornalizados a contratados y recategorización, ya que afirmaron que ganan menos del mínimo vital y móvil fijado en 9.200 pesos. Se sumarán a la marcha del 28 del corriente de apoyo al proyecto de ley de régimen marco para la legalización de empleo público de los agentes municipales de la provincia de Jujuy.

"Estamos tomando una medida de fuerza que consta en un paro activo de 24 horas, en el cual pedimos a las autoridades municipales el corrimiento para los jornales de 6 y 8 horas; la recategorización para las personas de planta permanente y no más ajustes", explicó Nicolás Márquez, delegado del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) en Begu.

Explicó que se tomó la medida de fuerza sin colaboración por una cuestión de "realidad", ya que cada dos años tienen un "corrimiento" por el que el personal de 6 horas pasa a tener 8, los de 8 a contrato y los de contrato a planta. "Pero lamentablemente por la realidad que estamos viviendo hoy en día no podemos esperar dos años porque la suba de los precios y la inflación no espera, y no podemos esperar cuando un funcionario gana 120 mil pesos y nosotros menos de 7 mil y nos dicen cómo tenemos que vivir, es injusto", afirmó.

Por ello decidieron hacer un paro activo, que implica asistir a la oficina sin brindar servicios, ya que si hacen otro tipo de medida les descontarían el sueldo.

Para el 28 de este mes prevén participar de la marcha que se desarrollará para apoyar el proyecto de ley de régimen marco para la legalización de empleo público para los agentes municipales de la provincia de Jujuy, para lo cual están juntando firmas.

Detalló que en esa área son 30 los empleados, de los cuales unos 15 son los que necesitan dicho corrimiento, y una recategorización.