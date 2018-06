Difícil situación de los obreros de la construcción

La difícil realidad económica social atraviesa todos los sectores y uno de ellos es el de la construcción, que está prácticamente paralizado y en el que más de 5 mil trabajadores se encuentran desocupados.

Desde la Uocra-Jujuy estiman que este panorama puede mejorar en el 2019 y que este sector nuevamente tome impulso, ya que es un año electoral y se podrían reactivar las obras públicas, detenidas en estos momentos por la falta de fondos por la premisa de achicar el déficit fiscal.

Hace una semana la obra que estaba prevista iniciar en la Ruta Nacional 66 (empalme con Ruta Nacional 34 por San Juancito) fue paralizada, y de 25 trabajadores que se iban a utilizar hoy solo quedan 2 serenos, que no serían de Jujuy sino que responderían a empresas de Tucumán y Salta.

El secretario general de la Uocra-Jujuy, Carlos Cárdenas, comentó que la obra no se iniciará porque falta documentación de las empresas que han firmado la licitación y de Vialidad Nacional.

Destacó que la obra de la Ruta 34 en Perico estaba prevista su inicio en agosto del año pasado, pero recién se empezó a trabajar desde abril, por la espera de autorizaciones por impacto ambiental y expropiación de terrenos, entre otros. "Además no tiene todo habilitado así es que menos los debe tener la obra de ruta 66", remarcó Cárdenas.

El dirigente gremial destacó que las obras públicas se anuncian con mucha publicidad, pero en la práctica no se inician como debe ser. "Para la obra de la Ruta 34, que tiene 50 trabajadores, no se instaló la planta de asfalto para empezar a trabajar, entonces mucho menos se iniciara la obra de la ruta 66", reiteró el titular del gremio de la construcción.

En lo que respecta a viviendas, dijo que como mucho se iniciarán unas doscientas (recordó que se firmaron convenios por más de ochocientas), y que más de quinientas se están ejecutando.

"Hoy como está la economía, las empresas no quieren invertir plata de su bolsillo, y esperar los fondos de la licitación del Estado. Las empresas buscan el anticipo financiero de la obra del 10 o 15% para iniciar compra de materiales y pagar sueldos de trabajadores. Pero ninguna empresa en este tiempo va a invertir plata para realizar trabajos de obra pública", apuntó Cárdenas, acotando que el precio de los materiales de construcción sube día a día, en especial la bolsa de cemento, por lo que resulta difícil establecer el costo exacto de una obra.

En el 2017 se empezaron obras, con incorporación de gente en diferentes rubros de la construcción, entre ellos más de 150 trabajadores dentro del "Plan Belgrano". Pero recordó Cárdenas que el obrador ubicado en Yuto para la obra de la Ruta 34, a mediados de enero se desarmó y fue llevado a Salta.

"En diciembre había cerca de 4 mil trabajadores en actividad, y hoy no llegan a 2500 trabajadores activos en la construcción. Eso sucede porque las obras llegaron a su finalización, no hay obras nuevas para reincorporar gente. No hay licitación en las carteras de salud y educación. Hasta ahora no se construyeron escuelas ni hospitales. El presidente de la Nación anuncio días atrás un recorte del gasto presupuestario dentro de la obra pública y eso afecta a la construcción directamente", finalizó diciendo.