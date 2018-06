“Son momentos de sinceramiento de la historia”

Hugo Julián Luna nació en Purmamarca en 1943, por la Quebrada del Coquena. Dicen que buscaba lecturas aún en diarios desechados y que, alguna vez, dijo que podría ser presidente. Pudo trasladarse, con la familia, a la ciudad de San Salvador de Jujuy, forjando, como tantos, un destino. Luego se fue a Buenos Aires. Fue maestro mayor de obras, estudió ingeniería civil y se desempeñó como ayudante de cátedra en la Universidad de La Plata. Trabajó en la construcción de viviendas para sectores humildes en el barrio bonaerense de Ezpeleta y lo estaba haciendo, el 16 de junio de 1978, cuando lo secuestraron en una obra en construcción en Quilmes.

-Luna fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología forense (EAAF) y devuelto a su tierra…

-Fue desaparecido un 16 de junio de 1978, por suerte se encontraron los restos en el mar, gracias al Equipo de Antropología Forense, se dio su identidad y sus restos fueron restituidos a la familia en Purmamarca. Hacemos un homenaje a su memoria y recogemos su ejemplo como legado para continuar. Además vinieron familiares y representantes políticos de otros desaparecidos jujeños, es así que aprovechamos para elaborar un cuadro de situación político social de Argentina.

-Ese cuadro de situación se va agrandado cuando se va reconstruyendo la historia…

- El tema es que hoy hay muchas cosas que se están sincerando, cuestiones de muchos prejuicios, y quiero creer que son ignorancia y no mala intención cuando los pueblos indígenas hemos sido negados por partidos políticos fundamentalmente por los de izquierda. Es triste y real, hoy se van dando cuenta que estuvimos siempre. Los caídos somos primeros, sin ir más lejos del ARA “San Juan” hay cuatro hermanos indígenas y en cada acontecimiento estamos. El primer caído en la lucha piquetera en Cutral Có es Víctor Choque, hermano coya. Esa es la prueba que estamos y seguimos estando. El tema es que llegado el momento tenemos que empezar a hablar y plantear la unidad, no pueden estar separadas las luchas indígenas de las luchas populares. Debe ser una sola, nos necesitamos juntos porque de este modo, el neoliberalismo es triunfante por eso. Tan colonizada está la Argentina que votamos al opresor, eso es lo triste.

-Desde su lugar como originario ¿cómo impactan en la Universidad en Buenos Aires (donde tiene una cátedra abierta) estos temas?

-Son momentos de sinceramiento de la historia, y hoy con pruebas porque todo esto que hablamos de conciencia cuando en Europa era el oscurantismo total llegaban los galeones españoles, también llego un libro de Garcilaso de La Vega, El Inca, contando lo que había en América. Lo que ellos llaman comunismo primitivo, cuando una sociedad exuberante donde no había pobreza, enfermedades eso era el territorio andino. Entonces no hay más que decir, es una realidad lo que planteamos. Por ahí una utopía que plantea Jesucristo “amaos unos a otros” eso no existe, es un hermoso ideal. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, que consume el mundo en este momento el 60 % de productos del Tahuantysuyo. No éramos indios ignorantes, le demostramos que éramos una civilización superior. Eso es lo que hoy se interesa la Universidad y a cambiar las currículas de estudio. Necesitamos hacer un movimiento porque lo que dejo la visión Sarmientina, Mitrista colonizadora tenemos que borrarla que oprime a la educación. Qué hacemos con los miles de docentes que siguen repitiendo al gran maestro, festejando el 11 de septiembre a un hombre que estuvo contra nuestra Patria. Es parte de la tarea que debemos deconstruir.

-En esta jornada de recordar a Luna, ¿se impone reflexionar sobre la historia contarla desde el interior para el mundo?

-Trazar el cuadro de situación para analizar la historia, el hoy el camino recorrido el mundo porque nos va la vida en ellos, porque Argentina es un país bioceánico y bicontinental no estamos olvidando de la Antártida, desde el Polo Sur hasta La Quiaca es inmenso el territorio y cómo lo vamos a perder, este Gobierno lo está entregando como son las Malvinas, la Patagonia entonces la tarea es difícil, pero estamos convencidos que vamos a avanzar a cambiar la historia.