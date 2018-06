Comercios abrirán sus puertas mañana

A pesar del paro anunciado por la CGT para mañana, la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy informó que los comercios abrirán sus puertas, que registran una baja en sus ventas del 20%, afirmó Claudia Armata, presidenta de la entidad.

Agregó que las ventas cayeron ese porcentaje en relación al año pasado. "La inflación hizo aumentar un 20% los precios, pero a la vez bajaron las ventas un 20%, si comparamos los artículos vendidos el año pasado en el mismo periodo. De cien artículos que se vendían, este año solo fueron 80", expresó.

Ante esa situación, esta entidad solicito a sus asociados abrir los comercios a pesar de las medidas de fuerza por las políticas nacionales y provinciales que afectan a los sectores productivos. "Hemos decidido abrir los comercios, ya que este mes debemos recaudar dinero para pagar los aguinaldos, sueldos y los comercios están muy abatidos por la situación económica y no estamos llegando a un punto de equilibrio para poder sostener la actividad", agregó."El Centro de Empleados de Comercio debería cuidar la fuente laboral de los asociados", dijo sobre la adhesión del sector mercantil al paro

Aparentemente mañana será nula la actividad comercial, aunque hay comercios como supermercados y casas de indumentaria que abrirán sus puertas, aunque el transporte publico no esta garantizado. En este sentido, Armata comentó que los trabajadores que tengan movilidad podrán llegar a trabajar: "es un día perdido, pero no tenemos otra. Hay un montón de comercios que están cerrando y la situación es tremenda". Los empleados tienen libertad para optar por hacer o no el paro anunciado por la CGT.