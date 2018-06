Los sectores que fueron más y menos afectados

VACÍAS / LAS PARADAS ANTE EL IMPONENTE ACATAMIENTO DEL SECTOR DE TRANSPORTE.

Un recorrido realizado por El Tribuno de Jujuy por San Salvador de Jujuy permitió comprobar el panorama matutino. El certificado será el que hoy presentarán muchos en especial en el sector educativo. En la Escuela "Monteagudo" por la mañana fue el 10 % pese a que tenían 6 alumnas y 2 maestros, y estimaban que el resto no pudo llegar

En la zona de Gorriti se observó actividad comercial, al igual que en la terminal y San Pedrito donde hay corralones y comercios

En la escuela "Teodoro Sánchez de Bustamante" de San Pedrito, el acatamiento fue alto. Pese a que en el pizarrón se anticipaba que no adherían los docentes del 1§ "A", 1§ "B", 5§ "B" y 2§ "C", los alumnos no asistieron y los directivos asumieron un ausentismo del 80 %.

Por su parte, el Centro de Educación Media y Superior (Cedems) informó que movilizó en las sedes regionales en contra de la política económica del Gobierno nacional.

Mientras que en las seccionales policiales hubo largas filas desde temprano ya que buscaban tramitar el certificado para justificar la ausencia en el trabajo.

El comercio funcionó en gran parte del casco céntrico, Gorriti y San Pedrito, de acuerdo a lo observado. Hubo una manifestación del Centro de Empleados de Comercio (CEC) que apuntaba a que la medida sea efectiva, lo que generó que algunos trabajaran con las persianas bajas, por lo que su referente Miguel Mamaní aseguró que el acatamiento fue superior al 75 %, pese a que no se percibió así más que por algunas empresas nacionales o textiles.

Mediante un comunicado, la Unión de Empresarios (UEJ) aseguró que más del 90 % de pequeños, medianos y grandes comercios abrieron en forma normal ayer.

Al recorrer el casco céntrico se pudo observar un casi normal funcionamiento del Mercado central. "Casi todos los puestos abrieron, hubo gente, no tanta pero hay gente", afirmó Carmen Escobar, del puesto de venta de pollos.

En salud se aseguraron las guardias anticipadamente. En el Hospital Materno Infantil se vieron pasillos despoblados ante la falta de asistencia vinculada al transporte pese a que hubo médicos trabajando. Los que tenían previstos estudios y eran del interior llamaron ante la imposibilidad de llegar y quienes tenían previsto realizar otras consultas podrán reprogramar su turno hoy.

A modo de ejemplo explicaron que una madre se dirigía desde Yuto a esta capital para un estudio, pero llegó sólo hasta Libertador, tuvo que avisar y se reprogramó el estudio; mientras que las cirugías no sufrieron cambios ya que suelen ser diagramadas y con previa internación.En la guardia se vio gente en espera y las consultas se sucedieron con normalidad.

En el Poder Judicial

El Poder Judicial informó que la jornada laboral de ayer se desarrolló en forma normal con asistencia del total de magistrados y funcionarios, y 80 % de los empleados del cual el 12 % se comunicó telefónicamente, al Departamento de Personal para informar que se vieron imposibilitados de concurrir a sus oficinas por falta de transporte público de pasajeros. Esto permitió que la atención al público y las audiencias se cumplieron normalmente, como estaban previstas.

Los taxistas

El paro del transporte fue clave en el acatamiento, y aunque no hubo colectivos, ni de media ni de larga distancia ayer, los compartidos salieron tímidamente y también los amarillos. “Muy poca demanda hubo, como si fuese feriado. No todos salieron y la gente era la que iba a trabajar”, afirmó cerca del mediodía el chofer Roberto Zelaya, taxista, en la parada de la vieja terminal en una fila de compartidos a la espera de pasajeros. Mientras que Guillermo Gutiérrez coincidió en que salió a las 6, hubo gente y entonces había pocos taxis circulando. “No hubo mucha demanda, estamos quietos, la gente pensó que no había movimiento”, dijo José Luis, chofer de taxi amarillo.