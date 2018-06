El aborto será tratado solo en tres comisiones

Luego de un fuerte revuelo, ayer los senadores del oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo en el tratamiento del proyecto de aborto legal y determinaron que pase por tres comisiones y no por cuatro, como había dispuesto días atrás la vicepresidenta Gabriela Michetti.

En la sesión, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), leyó la moción de acuerdo, que fue aprobada por unanimidad a mano alzada.

El entendimiento entre los sectores a favor y en contra de la iniciativa se había forjado durante la reunión de Labor Parlamentaria del martes por la noche, cuando se comenzó a zanjar la polÚmica.

De esta forma, se resolvió dejar de lado la comisión de Presupuesto y Hacienda, y mantener las de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Salud.

Se trata de una solución intermedia entre lo que quería el sector antiabortista, encabezado por Michetti, y el que está a favor de la despenalización, que a travÚs de notas formales había objetado la inclusión de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales. "Ayer, en Labor Parlamentaria hubo un intercambio de opiniones y un pensamiento bastante amplio para buscar algún mecanismo que disipara algunas imputaciones que se habían hecho al comportamiento del Senado y de algunos senadores sobre este tema. Queremos aventar todo tipo de dudas sobre la cuestión",dijoPinedo

Preparan plenario de comisiones

También quedó ratificada la moción de preferencia para que la fecha de votación del proyecto de aborto legal sea el miércoles 8 de agosto, con la idea de que se alcance la firma de los dictámenes el 1 de ese mismo mes. Según este consenso, el debate comenzará la semana próxima en un plenario de las comisiones de Salud, que continuará siendo cabecera.

“Queremos garantizar un debate absolutamente serio, respetuoso, cordial y constructivo sobre el tema, no dejándonos arrebatar por presiones externas que nos podrían llegar a sacar de nuestro deber”, agregó Pinedo.

Antes de pasar a la votación a mano alzada, tomaron la palabra los presidentes de los distintos bloques de la oposición, que expresaron su conformidad con los términos del acuerdo.

El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, calificó la propuesta como “altamente razonable”, mientras que su par del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, la tildó de “equilibrada”.

Por su parte, la salteña Cristina Fiore Viñuales del interbloque Federal celebró el acuerdo y sostuvo que se trata de “una señal muy importante del Senado hacia el pueblo argentino de que a pesar de tener dos posturas encontradas es posible encontrar un camino” para el debate.

“No hay un registro de objetores de conciencia en salud”

LUZ DIAZ

Es médica, docente e integrante de la Asamblea Feminista de Jujuy, de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, de la Red Ecos, de Socorristas en Red y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“La objeción de conciencia, es un derecho que ejerce aquella persona profesional de la salud -en este caso- que opte por esa posibilidad. Estaría entendiéndose como el incumplimiento de alguna obligación legal, faltando a una función, ya que estaría afectando su convicción respecto a la cuestión moral, religiosa, ética, filosófica. En el 2006 cuando el Ministerio de Salud, acata los fallos de la Corte Suprema de Justicia, luego en el 2010 se hacen modificaciones a través del fallo FAL hace que los ministerios de Salud de Nación, y provincias empiecen a tener un marco o guías para poder cumplir con la atención con respecto a salud, que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Ahí se pide que se ordene esta cuestión que profesionales que por su religión deciden no participar de esas prácticas. También se pide que de ninguna manera esa objeción de conciencia tenga que permitir el incumplimiento de una obligación, que está señalada por los ministerios.

Lo que falta es una delimitación, por ejemplo, no hay un listado o no esta creado un espacio para que puedan anotarse como objetores de conciencia. Además hay profesionales que no solo se niegan al aborto, sino a vasectomías, ligaduras tubarias. Entonces, las autoridades sanitarias tienen que tener un listado de sus objetores y resolver ese incumplimiento a la norma legal.

Cualquier persona profesional que va a objetar por la conciencia en el caso de aborto tiene que saber que esta incumpliendo la cuestión protocolar de la ley, que esta basado en un marco de derechos. Hay una confusión de que habrá una obligación para que hagan abortos y en realidad ellos ya están infringiendo una ley en materia de derechos, nada más que con el debate sobre el aborto está como más claro cual es el peso moral para no brindar el servicio que deben brindar.

Lo que se pide a través del fallo FAL, en el 2012, es que la objeción de conciencia no tiene que traducirse en demoras en cuanto a la atención de la prestación .

La objeción debe ser antes de trabajar. De manera que se pueda regular quienes objetan y quienes no.