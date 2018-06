Accedieron al 1º trabajo

A través del programa "Promover", dos jóvenes de la Fundación "Sentir" firmaron ayer un convenio para acceder a su primer puesto de trabajo, el cual se extenderá en un principio por 8 meses y será remunerado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"A mí me gusta trabajar y toda mi familia me apoya, desde hace mucho tiempo me vengo preparando", dijo Juana.

Un verdadero ejemplo de integración se concretó en la víspera, cuando Elías Agüero de 19 años y Juana Puca de 27, firmaron su primer contrato de trabajo con el empresario Nicolás Bonutto, propietario de la confitería "Recorcholis" y la heladería "Helapanna".

Se trata de dos jóvenes con discapacidad intelectual que tras un arduo proceso de preparación, lograron concretar una etapa muy esperada, que para algunos suele ser algo común y hasta fácil, pero para quienes tienen algún tipo de discapacidad se les complica por los cientos de prejuicios que aún ocupan un lugar primordial en la sociedad.

Sin embargo Elías y Juana decidieron dejar de lado los prejuicios y demostrar que pueden lograr cada cosa que se propongan. "Estoy muy contento, hace mucho que quiero trabajar y ahora voy a poder hacerlo", expresó Elías quien se desempeñará como mozo y ayudante de cocina.

"A mí me gusta trabajar y toda mi familia me apoya, desde hace mucho tiempo me vengo preparando y cuando me dijeron que ya empezaba a trabajar me puse muy feliz", destacó Juana quien por lo pronto se dedicará al mantenimiento del salón y moza, hasta que una vez superado el proceso de adaptación, pasará a atender a los clientes de la heladería.

Por su parte Celia Navarro, de la coordinación de Inclusión Laboral de la Fundación "Sentir" destacó que la iniciativa surgió en el marco del programa "Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo" de la Gerencia de Empleo de Nación, cuyo objetivo es que las personas mayores de 18 años con certificado de discapacidad y residencia permanente en el país, que busquen empleo, pueden acceder a uno.

"Nosotros tenemos adolescentes y adultos en la Fundación que han sido entrenados y evaluados en sus capacidades y están en condiciones de tener un empleo real, por eso hemos coordinado con la Gerencia para poder ingresar al programa que ellos tienen", manifestó Navarro quien resaltó la predisposición y el compromiso del empresario Nicolás Bonutto.