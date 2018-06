Herrera desde la Villa 31

Amor a su tierra. Alfredo Florentín Herrera es un atleta jujeño amateur de 45 años radicado en la Villa 31, Buenos Aires, que guardó días de sus vacaciones para volver a su San Salvador natal y correr la 12§ edición del Maratón El Tribuno de Jujuy.

"Esta será la segunda vez que participo en la categoría 45 a 49 años. Me gusta mucho correr y la emoción es hacerlo con mi gente porque allá es distinto y muchos norteños allá no lo hacen. Hace 10 años que vivo en la Villa 31 y ahí conocí un amigo que fue el que me llevó a correr, me decía "los jujeños nunca corren, les gusta tomar y la joda', y me desafió. Entonces en la semana me llevó a practicar directamente en 10 km pero fuimos bajando porque en los días siguientes mis piernas no respondían", agregando que "ahora estoy por cumplir 46 años y es otra cosa, porque le encontré el gusto a los maratones". "Soy de barrio El Chingo, me fui a Buenos Aires a trabajar en el "89 con 18 años, formé mi familia y trabajo en una empresa de limpieza", empezó contando Herrera.

En cuanto a la preparación contó que "vengo haciendo trabajos livianos porque el cuerpo tiene que llegar descansado para rendir bien. Estuve un tiempo parado porque corrí dos carreras seguidas, en una salí tercero y en la otra cuarto, y sentí el cansancio por eso después de estudios médicos volví a entrenarme cuidarme y en la alimentación".

Luego expresó que "a principios de año, usé unos días de las vacaciones y guardé una semana especialmente para el Maratón de El Tribuno y de paso ver a mi familia. Eso me motiva porque estoy en mi barrio, con mi gente que me sienta bien. Mi cuñado me contó del maratón y me anoté el año pasado donde salí entre los 10 primeros de mi categoría, vine sólo a correr, llegué un sábado y me fui el domingo a la noche", concluyó.