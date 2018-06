Encuentro provincial de referentes del peronismo

PERICO (Corresponsal). Se concretó en la localidad de Pampa Blanca una importante reunión política. Se trata de un nuevo encuentro de referentes y autoridades del Partido Justicialista de nuestra provincia, encabezando dicha reunión estuvo el presidente del PJ jujeño, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, siendo el anfitrión Daniel Zeitune, quien es el comisionado municipal del lugar.

Es intención de la dirigencia seguir con esta clase de reuniones, también con la participación de la importante militancia peronista.

Según coincidieron algunos de los presentes, se trata de una trascendental reunión, en la que el eje principal fue la recuperación de la identidad del partido, con la premisa y el anhelo de convocar y reunir a todas las partes del originario peronismo y generar una buena plataforma electoral de cara al 2019. Dijeron que es evidente que el histórico partido se está rearmando de a poco, volviendo a las bases y con la generación de espacios a los jóvenes, por lo que se mira con optimismo la próxima campaña.

Muchos fueron los referentes peronistas de la provincia que estuvieron presentes como el senador nacional Guillermo Snopek, los diputados provinciales Liliana Fellner, Alejandra Cejas, Alberto Matuk y Nilson Ortega; el exedil de Palpalá, Alfredo Gerry; el exintendente de San Pedro, Julio Moisés, además del comisionado municipal de Purmamarca, Oscar Tolaba, concejales del interior como Walter Cardozo y Mirella Sosa de Perico y Carlos Consulti de Monterrico, entre otros.

La reunión se llevó a cabo en el salón de la fundación "Fumuc" de la citada localidad.

PRESIDENTE. RUBÉN RIVAROLA, TITULAR DEL PJ JUJEÑO.

El titular del PJ jujeño, Rubén Rivarola, al dirigirse a los presentes dijo que "estoy muy agradecido a Zeitune por recibirnos, por aportar al peronismo, todos lo conocen y saben cómo trabaja. Respecto a nuestra realidad, estamos preocupados porque la gente no llega a fin de mes, queremos que la situación mejore, que haya algo para la gente, pero la verdad es que hay muchos que no tienen ni para comer, cómo pagar la luz, no tienen cómo llegar a fin de mes. Por eso creemos que la alternativa es el PJ, en el que queremos llegar a la unidad y así mejorar la situación de la población".