Velázquez dijo que "lo más lindo es participar"

Todos listos. A 4 días de lo que será la 12º edición del Maratón El Tribuno de Jujuy reina un ambiente de familiaridad en todo Jujuy y sus vecinas provincias. Y así lo marcó la familia Velázquez de Palpalá con "Don Máximo", un referente del pedestrismo norteño, que se preparan como desde hace 12 años para la prueba junto a su esposa, Dolores Salazar, y su hija Norma, presidente del Círculo de Atletas Máster de Palpalá (Camp).

"Para la nueva edición del Maratón El Tribuno estoy recuperándome pero vamos a tratar de llegar lo mejor posible porque es una linda carrera y uno sufre si no participa. En lo que va del año estuve competiendo en San Luis, Salta, Tilcara y en La Paz (Bolivia) por eso me estoy recuperando para participar bien ya que después tengo que hacerlo en otras pruebas internacionales. Fue muy importante participar en el Sudamericano en Chile en el 2017 y quiero continuar por el mismo camino", empezó contando Máximo Velázquez.

El reconocido atleta de 86 años recordó que "desde que empezaron los maratones de El Tribuno estuve presente cada año y tengo obtuve todas las remeras, pero muchas ya andan por el sur. En Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego y tantos lugares que pude cambiarlas con otros atletas amigos que me las encargaban antes de ir a competir", agregando que "preguntan mucho por las carreras de Jujuy y lógicamente la que más resalta es la de El Tribuno de Jujuy y muchos consultan por el tema de la altura y especulan con eso porque se apunan. Yo ya estoy curtido del calor intenso y de la altura por eso voy a dónde puedo y el año pasado, salí a varias competencias y conseguí tres medallas nacionales. Para mí no es prioridad achicar las marcas en los 4 km, porque no tengo categoría y hago lo posible para tratar de andar bien".

La fidelidad a la prueba más convocante del Norte argentino lo hace un experimentado a "Don Máximo" que conoce los circuitos como la palma de su mano. Por esa razón se animó recomendar que "si participan en el maratón El Tribuno ya es un incentivo para continuar porque no es correr una vez y quedarse. Muchos se preparan y es lo mejor, pero tiene que complementarse con la alimentación donde deben cuidarse bastante, descansar bien. Y con mis 86 años me tomo el atrevimiento a invitar a todos, que seamos muchísimos y no sólo de Jujuy. Es importante que participemos y no hay necesidad de salir a ganar, porque lo más lindo es participar. De mi parte estoy satisfecho porque tengo la ayuda de mi familia y sólo tengo que prepararme y descansar bien para correr y eso es lo que más me incentiva a seguir corriendo", sentenció el inoxidable deportista jujeño.

"Como hace 12 años"

Con 84 años Dolores Salazar, esposa de Velázquez, contó que "voy a volver a participar como hace 12 años aunque sea caminando porque tengo un dolor en la rodilla".

"Cada año es mejor"

Un legado familiar. Norma Velázquez, titular del Círculo de Atletas Máster de Palpalá, en concordancia con lo que manifestó su padre, Máximo, admitió que "el Maratón El Tribuno de Jujuy es la prueba más convocante del Noroeste y es lindo disfrutar el encuentro con los amigos y la familia, es un reencuentro y en mi rol de dirigente es importante volver a tener contacto con gente de otras provincias porque cada uno viene acompañando a su grupo. En mi caso con agrupaciones de Salta y San Luis que siempre están pendiente de la fecha del maratón para organizarse y viajar a Jujuy. Esa es mi forma de colaborar para que tenga mayor difusión", empezó su relato.

También resaltó que "organizarla es un trabajo en equipo, es un trabajo muy grande y de mucha responsabilidad y coordinación. Cada año es mejor y eso hay que reconocerlo porque la gente y los atletas coincidimos cuando hablamos y nos predisponemos a participar".

En relación a su actividad en la disciplina dentro del Camp adelantó que "tenemos varios afiliados nuevos que hacen fondo y estamos muy conformes por su participación. Es el caso de Marcela Alarcón subcampeona argentina en 10 km, David Rodríguez que hace poco fue medalla de bronce en el Nacional de media maratón y Ana Locurzio sub campeona en media maratón, todos ellos estarán en el Maratón El Tribuno y lo más lindo será integrarse con toda su familia y conocerse con los integrantes de la Camp. Es un gran ejemplo para los niños y jóvenes se vayan sumando, ya que tienen su lugar en la jornada y aprenderán a disfrutar de una vida sana", finalizó.