Sólo restos del pesquero

Un cuerpo sin salvavidas, un salvavidas, una lona naranja, la radiobaliza flotando en medio del mar, cajones de pescado y los rastros de manchas oleosas son hasta ahora las únicas señales que se tienen del pesquero Rigel y sus nueve tripulantes, desaparecidos desde ayer a la madrugada a la altura de Rawson, según los reportes de la Prefectua Naval.

"No me voy a mover hasta que no me digan dónde está mi marido. No me dicen nada", le dijo a Télam Julieta Fernández, pareja del marinero Daniel Rodriguez, quien relató que en varias oportunidades su marido le había dicho que los barcos en los que navegaba estaban "en muy malas condiciones" y tenía miedo de que le pasara algo malo. En la puerta de la Prefectura Naval de Mar del Plata, donde familiares del Rigel son asistidos por autoridades de la fuerza y psicólogos, Julieta aseguró: "Si hace falta me voy a Rawson para obtener información. Lo único que me importa es que Daniel llegue bien y verlo". Hasta la sede de la Prefectura llegó también el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis. En la puerta, esperaban un grupo de familiares de las dos últimas tragedias que sacudieron a Mar del Plata, los del submarino ARA San Juan y del pesquero Repunte, desaparecido hace un año también a la altura de Rawson. El Rigel, una embarcación con más de 50 años, había zarpado el martes pasado hacia el sur argentino para comenzar con la temporada de pesca del langostino en aguas patagónicas, indicó la PNA. "No a los barcos chatarra como el Repunte", habían publicado el 2 de junio en su página de Facebook los familiares.