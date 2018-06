Se aproxima un histórico debate en el Congreso

El proyecto de despenalización del aborto se debatirá el miércoles 13 en una sesión histórica en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque la votación aún tiene final incierto ya que las posiciones se mantienen muy parejas y la balanza finalmente la inclinarán los 29 legisladores indecisos.

La iniciativa tendrá una instancia intermedia el martes a las 15 cuando el plenario de comisiones se vuelva a reunir tras la presentación el último jueves del borrador del dictamen, para avanzar en la firma del despacho consensuado al que arribaron diputados de varios bloques que respaldan la iniciativa y lograron incorporar modificaciones.

Si bien el desenlace está abierto y algunos no descartan que haya un empate técnico a la hora de la votación, lo cierto es que es la primera vez que este debate llega al recinto.

El panorama continúa siendo incierto debido a que aún permanecen indecisos unos 29 legisladores que no se manifestaron abiertamente por una u otra posición y algunos que si bien ya resolvieron su voto no quieren hacerlo público hasta que no esté la firma el texto definitivo del dictamen que impulsan los defensores de la iniciativa.

Lo cierto es que los sondeos realizados por periodistas acreditados en el Congreso sostienen que la iniciativa suma 118 votos en contra y 107 a favor de la despenalización del aborto, mientras 29 legisladores integran el bloque de indecisos.

Una votación que llega tras 11 años de varios intentos frustrad

El debate por la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados se da tras once años en los que hubo varios intentos frustrados para discutir el proyecto en el Congreso.

La iniciativa que impulsa la Campaña por el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a un importante colectivo de organizaciones sociales, fue presentada por primera vez en 2006 y sólo pudo debatirse a nivel de comisión en cuatro oportunidades, siempre impulsada por legisladores opositores al Poder Ejecutivo.

En esas oportunidades, en 2011, 2012, 2014 y 2016, el proyecto perdió estado parlamentario sin que prosperara el debate ni llegara al recinto.

En 2011 el proyecto comenzó a debatirse en una reunión de la comisión de Legislación Penal, presidida por el entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, en la que se intentó firmar el despacho, pero no se consiguieron las firmas necesarias y la iniciativa tampoco tuvo el respaldo de otras comisiones que debían reunirse para avanzar en el dictamen.

En 2012, la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue la única legisladora del PRO que apoyó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

También en 2014 se realizó una reunión de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, presidida por Patricia Bullrich (PRO), donde se buscó avanzar en el proyecto sin suerte, debido a que el bloque oficialista, entonces en manos del Frente para la Victoria, no avaló la discusión.

Ya en la oposición, en 2016, un grupo de diputadas del FPV-PJ, encabezadas por la entrerriana Carolina Gaillard, realizó una reunión informativa sobre el proyecto pero como el tema aún no estaba instalado en el interior de los bloques tampoco se logró avanzar en el dictamen.

Un año después, el presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento del proyecto en una reunión con los jefes parlamentarios del bloque oficialista Cambiemos.

Los cambios en el proyecto original

Las opiniones a favor y en contra superaron las ideologías y dividieron opiniones al interior de la mayoría de los bloques parlamentarios, cuyos integrantes participaron de las marchas de los dos sectores, y produjeron -incluso- algunas rispideces entre los propios colegas de bancadas en reuniones de bloques y a través de las redes sociales.

El borrador elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menos 4 modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.

Entre esos cambios se analiza incorporar la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual, pero no así a las instituciones de salud.

Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.

También se analiza contemplar el aborto después de la semana 14 en casos de “malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina” y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.

Una última modificación consistiría en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria, e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios.

“Final abierto”

El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky anticipó ayer que el debate en la Cámara de Diputados sobre la despenalización del aborto el miércoles tendrá “un final abierto” y estimó que “se va a resolver en el momento de la votación”.

“Nos encaminamos hacia una semana muy intensa. El martes vamos a firmar los dictámenes en el plenario de las cuatro comisiones y el miércoles vamos a tener la sesión en el recinto a las 11”, sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación General, que estimó que la sesión durará “unas 20 horas”.

El dirigente oficialista remarcó que “va a ser una sesión histórica, porque por primera vez se va a debatir el tema del aborto en el recinto de Diputados”.

Dos convocatorias

Marchas a favor y en contra del proyecto acompañarán la histórica sesión del próximo miércoles.

Por ese motivo, las autoridades de la Cámara baja diseñarán un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes entre las dos concentraciones, en especial cuando se produzca la votación que se calcula ocurrirá cerca de las 7 de la mañana del jueves, jornada en la que comienza, además, el Mundial de Rusia.

De todos modos, ambas concentraciones se van a tener que efectuar a cuatro cuadras del Congreso ya que estará vallada la Cámara de Diputados para evitar incidentes cuando se realice la maratónica sesión que se prolongará, por lo menos, por unas veinte horas.

“Votaría a favor”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó ayer que “votaría a favor de la despenalización del aborto” porque “la mujer no tiene que ser objeto del derecho penal” y señaló que “se va a respetar la decisión del Congreso”.

“Tengo una posición compleja. En lo personal estoy en desacuerdo con que el derecho penal se encargue de eso pero tengo también mis dudas con el aborto como un elemento irrestricto”, sostuvo Garavano.

El ministro indicó que, pese a ello, “votaría a favor de la despenalización del aborto” y precisó: “La mujer no tiene que ser objeto del derecho penal, ya es una situación dramática para que a eso el Estado le agregue una amenaza, yo como penalista no lo comparto, pero se debería trabajar en las restricciones”.