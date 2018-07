“En Jujuy debe haber una ley contra la violencia laboral”

-¿Cuál es el eje para plantear la violencia laboral que es un tema controvertido?

-El eje es la descripción, certera y precisa de qué es violencia laboral. Desde una investigación de cerca de 20 años, no es tomado de internet, al contrario discrepo con eso. Esto es una experiencia en terreno como exsindicalista, exempleado del Poder Judicial, soy licenciado en Trabajo Social, creo tener los medios para sistematizar la práctica. Entonces la descripción del problema, que se hable no quiere decir que se hable certeramente. Segundo las estrategias de prevención e intervención, tercero ¿qué hacemos? y cuarto quién lo va a hacer. Tenemos que formar un grupo de compañeros que se ocupe de eso y el quinto utilizar los instrumentos que les voy a dar para que trabajen en ello. Es decir hoy están sentadas las bases para que los Judiciales y la CTA armen un equipo de trabajo.

-Erradicar la violencia laboral en particular es muy complejo porque antes hay que asumirla ¿Cómo empezar?

-Claro primero asumirla. Ahora violencia va a haber siempre, pero también hay que controlarla y no como ahora que es sistémica no sólo enferma al trabajador, a su familia porque se va trasladando. Nadie entra a la casa y deja los problemas en la vereda. Por las investigaciones ese es el resultado, además las personas víctimas de violencia viven un ambiente muy fuerte, ni decir cuando una matrimonio trabaja en el mismo lugar. El deterioro es físico y psicológico y es difícil remontar.

-En estos 20 años ¿ha visto algún avance, jurisprudencia como antecedente para frenar la violencia?

-Adelantos, no. Hay trabajos realizados como acá en Jujuy, rescato tres experiencias más sobre 24 provincias, y han sucedido varios casos. Marcan precedentes, lo que pasa es que esos antecedentes hay que capitalizarlos. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se echó a una jueza por violencia laboral, era de Necochea. Pero me parece que la violencia sigue.

-Vivimos en una sociedad violenta…

-No es que los jefes son violentos de por sí, pero eso tiene una responsabilidad objetiva de enfrentarla.

-¿Cuál es la principal herramienta para que los trabajadores no naturalicen esa violencia?

-El primer objetivo como vos decís es que no se naturalice, acá en Jujuy de una vez por todas tiene que haber una ley contra la violencia laboral. Siempre planteamos que una ley contra la violencia, no es para ver en todo jefe un violento, para ir a cazar brujas. Si no es para que mínimamente se pueda controlar una situación que sea hace endémica. Se apunta a eso, no es para hacer sumario a cuanto jefe se aparezca.

-Acá está la posibilidad de hacer ingresar un proyecto legislativo ¿hay provincias que cuentan con una herramienta legislativa?

-Está en provincia y ciudad de Buenos Aires, y otra que no recuerdo en este momento. En Ciudad de Buenos Aires, judiciales tienen convenio colectivo de trabajo. Es la única provincia que lo tiene, es la que avanzó pero es una sola. Es decir, yo no quiero que la ley se transforme en una varita mágica pero ordena, y son pasos. Buenos Aires tiene una ley modificatoria y la mejora.

-Hay situaciones de violencia laboral que se confunden con violencia de género…

-Se puede interpretar de varias maneras la violencia laboral y adentro está la violencia de género. La violencia laboral es porque se utiliza el mecanismo de trabajo para enfermar a una persona sea hombre o mujer. La violencia de género viene cuando es una variante específica de la violencia laboral que se ataca a la mujer trabajadora a través de cosas que tiene que ver con su condición de mujer. Por ejemplo: embarazos, aspecto físico, atacar a una mujer por cómo se viste. La mujer es una mujer y no tiene por qué ser una modelito. Conocí casos muy perversos.

-Dos tipos de violencia que ensamblan y ¿debe costar deconstruirla por el abuso de poder?

- Sí, y las que han atacado más son jefas “mujeres”, son las que utilizan el argumento del aspecto físico, casos complicados. En lo personal, la violencia es una sola, hay 45 tipos de violencia y según el ámbito donde se produce es el mecanismo que sucede. La violencia de género, laboral, institucional, mediática, en la escuela pero en lo personal en su estructura es una sola. Es como un tronco en común y luego se ramifican las especialidades y son variantes de la mecánica.