"Viola perimetrales por ser amigo de policías"

Sol Moreno dijo temer por su vida y la de su hijo porque las denuncias que hizo en contra de su ex, nunca prosperaron. Además la mujer denunció que el hombre no respeta las restricciones perimetrales que tiene en su contra.

Nuevamente la ciudad de Palpalá es el escenario donde los encargados de hacer cumplir con lo que establece la ley, provocan que denuncias tan graves como "violencia de género" y "agresiones a un niño" sean "encajonadas", por un supuesto "amiguismo" entre las partes.

Éste es el caso de Sol Moreno, una joven madre de 27 años, que realizó más de 9 denuncias por violencia de género en contra de su expareja, quien a pesar de tener una restricción perimetral emitida por el Juzgado de Violencia de Género, la viola cuantas veces quiere y amparado por efectivos policiales de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama, se encarga de provocar un verdadero calvario tanto para su expareja como para sus familiares.

Nuestro diario tomó conocimiento que el hombre tantas veces denunciado, era un cooperativista exintegrante de la organización social Tupac Amaru y que desde el 2016 obtuvo un cargo en la municipalidad de Palpalá, donde da un taller -sin ser docente- a niños con discapacidad.

Moreno llegó al diario acompañada de su madre y de su hijo, con una voluminosa carpeta llena de fotocopias de denuncias en contra de su expareja, las que nunca prosperaron. "Las denuncias por amenazas de muerte que me hizo tienen que estar en la Seccional 47º; no me extrañaría que estén encajonadas o que hayan desaparecido y que el fiscal especializado en Violencia de Género en Jujuy no esté al tanto de todo lo que está pasando".

En otro tramo de su relato, la mujer contó que "todo se fue de control cuando se llevó a mi hijo un fin de semana y lo regresó con un golpe en el rostro. Mi hijo tiene 4 años y me contó que su papá le pegó con la mano abierta en la cara porque él no se quería bañar", contó entre lágrimas Moreno a nuestro diario.

"Es una persona muy violenta y se cree impune, solo por ser amigo del ayudante fiscal y de los policías de la Seccional 47º. Parece que los encargados de hacer respetar la Ley y hacer valer la Justicia en Palpalá están esperando que me mate o que mate a mi hijo para hacer algo al respecto. Una persona que viola el cerco perimetral, y que lo hace acompañado por los efectivos policiales, que me amenaza de muerte, está custodiada por la misma Policía", dijo Moreno.

Los antecedentes judiciales de cómo se manejan ante estos casos en la ciudad siderúrgica dejan mucho que desear. Se ha tomado conocimiento que los efectivos de la conflictiva seccional fueron denunciados en más de una oportunidad por "abuso de autoridad" y apuntados por "negligencia", por no dar curso a las denuncias que llegan a esa sede.

"Estamos asesorados por el abogado Fernando Bóveda y desde ahora nos vamos a manejar haciendo las presentaciones en Fiscalía o en la Brigada, evidentemente no confiamos en los amigos de esta persona violenta que lamentablemente representan a la Justicia en Palpalá", dijo Sol Moreno.

Además la mujer manifestó que empezó a resultar "todo extraño", cuando su abogado le había pedido una copia del expediente de una de las últimas denuncias que radicó en contra de su expareja, pero "llamativamente" los policías no la pudieron encontrar y "días más tarde apareció en otra seccional, pero con la falta de la firma del oficial sumariante".

"Pero eso no es todo. Hace poco volvió a violar la restricción perimetral; llegó a mi casa e intentó llevarse a mi hijo sin ninguna autorización. Mi familia por supuesto que no se lo permitió y de inmediato teníamos un móvil de la misma seccional con 4 policías en la puerta de mi casa y mi hermano terminó siendo denunciado. En ese momento les mostré a los policías que el hombre que ellos custodian estaba violando la restricción perimetral y un policía insólitamente me respondió que no haga escándalo porque sino me detenía".

"Quisiera vivir feliz, sin miedo a ser hostigada, no quiero vivir toda mi vida amenazada de muerte, lo que me está pasando no se lo deseo a nadie. En Palpalá sigue existiendo el clientelismo y las cosas siempre se van a resolver para el lado del amigo del ayudante fiscal o de un comisario", concluyó la mujer.