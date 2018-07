Solidaridad en momentos difíciles y un incesante pedido a jujeños

La fundación "Fermín Morales" es una entidad sin fines de lucro cuya misión es acompañar y sostener a niños y adolescentes enfermos de cáncer durante el tratamiento y su recuperación. Estas difíciles realidades que no solo involucran al paciente sino también a sus familiares, son contenidas por voluntarios que deben enfrentarse a esos crueles momentos por los que ningún ser humano quiere atravesar.

Muchos de los casos que llegan a ellos provienen de sectores de escasas posibilidades económicas para afrontar el tratamiento médico y todo lo que éste implica: gastos de transporte, nutrición restringida a ciertos alimentos, estudios médicos de alto costo, etc. En gran número residen en precarias viviendas no apropiadas para un paciente oncológico que debe tener especial higiene, asepsia y aislamiento o limitación de contacto.

La principal actividad que realiza la institución es, mediante donaciones de la gente, colaborar con los afectados con alimentos, vestimenta, mejoras para la vivienda y el hábitat, traslados a centros hospitalarios, alojamiento a padres del interior que traen a sus hijos a hacerse el tratamiento a capital, servicios de sepelios y trámites en general.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Ivone Rivera, referente de la fundación, mencionó que "desde el momento en que el niño es diagnosticado y se acerca con su familia empezamos a ayudarlos. Constantemente visitamos el hospital para ofrecerles nuestra tarea a los pequeños que van llegando y otras veces las mismas mamás acompañan a las nuevas. Ellas confían en el trabajo que hacemos y ven reflejada la solidaridad de la gente en todo lo que reciben".

El aporte de los voluntarios no sólo tiene que ver con una cuestión material. El abrazo a esos corazones lastimados es lo que más necesitan los pacientes y sus familiares.

"Hay un acompañamiento desde lo espiritual o psicológico, ellas saben que encuentran las puertas abiertas de nuestra sede, pero también personas que la van a escuchar y acompañar. Las madres se acercan con muchos temores, primero tratamos de calmarlas y hacerles saber que estamos junto a ellas. La palabra cáncer asusta a todos y siempre la relacionamos con la muerte. Cuando les dan el diagnóstico, por más que pensemos de forma positiva también existe esa posibilidad. Pero hay otra opción con los avances en la medicina y si fue detectado a tiempo es muy probable que pueda ser curable", explicó la voluntaria.

A la fundación concurren alrededor de 70 niños, el más chico tiene 4 meses y el mayor tiene 17 años. Algunos son de capital y otros del interior como ser Humahuaca, Tilcara, Abra Pampa, San Pedro, Fraile, Libertador y de otras localidades jujeñas.

“Lloramos junto a ellas”

CONTENCIÓN / FAMILIARES SE REFUGIAN EN LA FUNDACIÓN EN MOMENTOS DIFÍCILES.

Esta loable tarea no es fácil de realizar. Los integrantes de “Fermín Morales” de a poco se fueron preparando para afrontar todas y cada una de las situaciones que golpean sus puertas. “Cuando llegan las mamás están muy dolidas, nosotros las escuchamos y lloramos junto a ellas. Porque a veces las palabras sobran, un abrazo, un apretón de manos y rezar con nosotros las ayuda mucho en esta etapa”, sostuvo Rivera.

Sobre sus inicios remarcó que al principio no tenía muchas ganas de seguir al ver esas crueles realidades, pero al paso del tiempo se fue involucrando cada vez más sabiendo que son muchas las personas que necesitan que ella siga de pie.

En relación a eso dijo que “de a poco me fui comprometiendo, primero haciendo gestiones de donaciones y tratando de no acercarme a los niños, hasta que llegó un momento de seguir dando pasos en este camino. Yo tomo esto como una misión, donde no hay sábados, ni domingos ni feriados. Cuando un pequeño precisa algo salimos corriendo y ayudamos con todo lo que esté a nuestro alcance”.

Este compromiso que ellos decidieron asumir nace en su interior y al ver los resultados positivos sienten ese aliento para seguir adelante, aunque a veces hay duros golpes.

“Es muy duro cuando perdés a alguno de los niños, me pasó de querer renunciar porque sentía que había fallado, pero cuando ves la sonrisa de un pequeño o que va superando el tratamiento eso nos da la esperanza de continuar y la fuerza que necesitamos. Quiero agradecer a mi familia, porque llegar a casa con este dolor acumulado cuesta y ellos me apoyan constantemente”, compartió Rivera.

Cabe destacar que esta difícil tarea diaria es un trabajo en equipo que se lleva adelante gracias a la unión de todas las voluntades.

CORAZONES SOLIDARIOS / VOLUNTARIOS REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES CON LOS PEQUEÑOS DE LA FUNDACIÓN.

En busca de corazones solidarios para ayudar

La fundación es una institución sin fines de lucro y sostenida “a pulmón” por voluntarios, por lo que para llevar a cabo sus actividades realizan campañas solidarias. Las mismas en muchas ocasiones se efectúan desde las redes sociales y en los medios de comunicación, donde se publican pedidos formales de lo que se requiere y la gente colabora. Instituciones públicas, escuelas, instituciones privadas, políticos desde el anonimato o cualquier persona en general, muestran su cara solidaria y los acompañan en esta causa.

Necesitan lo siguiente: alimentos esenciales (fideos, arroz, lácteos, cereales, legumbres, entre otros); aguas saborizadas y agua mineral; elementos de higiene personal (barbijos, alcohol en gel, gasa, algodón, pañales, shampoo, jabón, etc.); útiles escolares, juguetes y todo tipo de artículo, mueble o electrodoméstico que puedan servirles a las familias en situación de pobreza.

También para este período invernal precisan ropa de abrigo, frazadas, colchones y calzado de todos los tamaños y de ambos sexos. “La situación económica del país no acompaña, constantemente las mamás buscan en la fundación frazadas ya que permanecen días y hasta meses al lado de su niño internado. Con la mercadería que nos donan les armamos un bolsón. Hay madres solteras o padres desempleados, cada vez son más las familias que se nos acercan a pedirnos donaciones”, comentó Rivera.

Hay dos familias del interior que en estos momentos necesitan garrafas.

Otro material muy necesario son las tapitas de plástico. Su recolección tiene gran importancia porque significa una entrada económica para la institución. Algo determinante porque a muchas familias les toca viajar a Buenos Aires y precisan efectivo porque no saben cuánto tiempo se quedan allá. Los voluntarios de “Fermín Morales” se encargan de juntar las tapitas, separarlas y mandarlas a una planta de reciclado para venderlas por kilogramo. También son de utilidad botellas aplastadas de plástico, bidones para ubicar las tapas y hojas de máquina.

El pedido se extiende para la sociedad jujeña, en especial para las instituciones privadas y públicas que muchas veces utilizan y tiran a la basura las hojas de papel.

En ese sentido Ivone Rivera mencionó que “no importa la cantidad, muchos nos dicen que tienen poco dinero o algo de mercadería, nosotros les decimos que cada granito de arena nos suma mucho y es un gran aporte. Las donaciones permiten que familias puedan cubrir los gastos en transporte por ejemplo y con eso puedan los niños venir a realizarse un control. O ayudarlos a pagar una boleta de luz o una garrafa”.

Forma de contacto

Para acercar o gestionar la entrega de una donación la sede se encuentra en avenida Santibáñez 1280 casi Patricias Argentinas y está abierta de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17.30 a 21. O mediante el número 388-4717299 y a través de la página de Facebook: Fundación Fermín Morales.

“Pedimos a las empresas, escuelas o cualquier institución que nos ayuden, recolectar tapitas es algo simple que todos pueden hacer. Muchas familias y escuelas nos ayudan con eso. Con ese dinero ayudamos con viajes a otras provincias, por ejemplo”.

La importancia de tomar conciencia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las señales de alarma son las siguientes: dolor persistente en huesos y estómago, fiebre sin explicación por más de una semana, moretones o sangrado de nariz o encías, crecimiento anormal de bultos en el rostro, picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, cansancio fácil, palidez y desnutrición.

Pérdida de peso, sudoración abundante sin causa alguna, estomago que crece rápidamente, infección que no mejora, dolor de cabeza y vómitos por varios días, mancha blanca en el ojo cuando le da la luz.

Es de vital importancia que las personas tomen conciencia sobre lo fundametal que es detectar a tiempo esta enfermedad.

Es por esto que es recomendable que ante el padecimiento de dos o tres síntomas se realice una consulta con un médico.

Sobre el tema, María Angélica Fernández Barbieri, pediatra, explicó que “cuando tenemos un paciente infantil con un diagnóstico oncológico, no se trabaja sólo con el niño, sino que también con la familia y su entorno. Se debe brindarles información a todas las partes involucradas, elaborada en conjunto con salud mental pediátrica y pediatría”.

“Es fundamental que esté adaptada para niños o adolescentes (según el caso), para que los compañeros de colegio puedan interiorizarse en el tema y ayudar al paciente”, agregó. “Un chico con estas características es un shock para la familia, entonces nuestra tarea es fortalecer los vínculos, tratando que lleve una vida lo más normal posible”, dijo la profesional.

Próximas actividades de la fundación

IVONE RIVERA.

Todo tipo de colaboración será bien recibida por la fundación que día a día trabaja para el bienestar de los chicos con cáncer.

Para el mes de agosto se encuentran organizando el festejo del Día del Niño. Para esa ocasión también piden a la comunidad donaciones de juguetes de plástico y golosinas que serán entregados a cada pequeño que asiste a la fundación.

Luego, para septiembre tienen pensado realizarle el cumpleaños de 15 a una de las adolescentes.

“Agustina es una hermosa quinceañera que lucha día a día por estar bien. Nos gustaría que la gente nos ayude a cumplirle el sueño. Le pedimos al municipio de San Pedro y a todas las autoridades que nos colaboren”, sostuvo Rivera.

Los que deseen donarle insumos, pueden hacerlo con comida, gaseosas, o un grupo musical y mariachis que quieran sumarse también serán bienvenidos.

“En estos momentos ella no tiene nada para festejar algo tan lindo, solo tiene la ilusión de poder bailar el vals con su papá y de pasar una noche mágica con sus compañeros, amigos y el amor de sus familiares. Desde la fundación queremos cumplir ese sueño. Las jóvenes que puedan prestarle el vestido y zapatos también pueden dar una mano”, siguió diciendo.