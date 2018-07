Se viene otro debate histórico: después del aborto, definirán la ley sobre el consumo personal de drogas

Tras el debate sobre el proyecto de legalización del aborto, el próximo 8 de agosto, se viene otro debate importante vinculado con al consumo personal de drogas.



El proyecto será presentado el 21 de agosto. Ese día, Mauricio Macri se reunirá con el titular de la comisión de reforma y actualización del Código Penal, Mariano Borinsky, quien le entregará el texto definitivo del nuevo código, que incluye modificaciones sobre la tenencia de estupefacientes con los que buscan tornarla no punible en algunos casos. El Presidente deberá firmar el documento y enviarlo al Congreso.

Mariano Borinsky le presentará a Macri la reforma del Código Penal.

De aprobarse, se pasará de los 316 artículos a 540. El artítulo 15 de “delitos de narcotráfico y relacionados con estupefacientes” aclara que la tenencia para consumo personal no será punible siempre que se trate de una “escasa cantidad” y que se registre “en el ámbito privado”.



En el mismo apartado, aumentan las penas vinculadas al narcotráfico en todos los casos en los que estén involucrados menores. Por ejemplo, cuando la droga circula “en espectáculos o diversiones públicas, lugares a los que estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales”. Además, “se incorporará la prisión perpetua para las organizaciones internacionales que estén involucradas en temas de narcotráfico”, explicó Borinsky, que es juez de Casación Penal, al diario Clarín.

En el nuevo código, que pasará primero por el Senado, el cultivo personal seguirá el mismo criterio que la tenencia personal: si se da en "escasa cantidad y en el ámbito privado" no será punible. Sobre esta cuestión, Gerome sostiene que es lógico que "no se castigue al usuario que tenga una planta (de marihuana) y sí al que tenga un jardín, teniendo en cuenta que no va a haber sanción para el que compre para consumo personal".

Y remarca que es clave avanzar contra el narcotráfico: “Ese es el flagelo más grande y cualquier pena es baja contra ello”. Con la modificación, no se precisa de cuánta droga se habla para señalar que hay consumo personal. El texto se limita a decir que debe ser una “escasa cantidad”.