Mi tema "Doñita" abrió el camino de mi militancia en el movimiento de las mujeres

Sos nuestra representante en este movimiento a nivel nacional que reúne a las mujeres cantautoras que tienen algo para decir, y en este sentido tu voz es fuerte. ¿Cuándo comienza tu camino artístico, y cuándo comienza a fluir esta necesidad de decir cosas tan profundas?

Este proceso de empoderamiento, de búsqueda y de experimentación yo creo que comenzó hace muchos años, pero fue más sólido desde el año 2015, cuando yo empiezo a animarme a mostrar mis canciones, mis poesías y mis músicas que venía trabajando entre cuatro paredes.

Durante mucho tiempo me dediqué a cantar repertorio popular folclórico, pero sentía que había algo que todavía no estaba fluyendo en mí con esa música.

Cuando conocí a Adrián Temer (músico, poeta y compositor jujeño) y de su mano al colectivo y movimiento "Mujertrova", es que comienzo a animarme, a empezar a aceptar ese mensaje que tengo para decir, y poder plasmarlo en canciones, y con esas canciones salir a encuentros y distintas situaciones.

¿Cómo evoluciona tu música a partir de esa experiencia, y qué te dijo Adrián Temer para convencerte de cantar con tu mensaje?

Una vez que nos juntamos en Alto Comedero, él me pidió que le mostrara lo que hacía. Era la primera vez que yo lo hacía. Le mostré "Doñita" (canción incluida en el cancionero de "Mujertrova"), y otras canciones que estaba armando, y él me recomendó mandársela a una de las fundadoras del movimiento, Alejandra Rabinovich, y ella que visitó mucho Jujuy y tiene canciones dedicadas a la madres y abuelas que tienen familiares desaparecidos aquí, me abrazó muy fuerte en ese sentido.

Justo ese año, al grabar un tema para incluir en el canciones, al verlo tan real, decido seguir grabado otras canciones que tenía, completé diez, y me di cuenta que eso podía ser un disco.

Un camino hermoso

¿Y así surge "Tallmakuy", tu disco?

Sí, de la mano de dos artistas jujeños que viven en Buenos Aires, lo pude concretar, y a partir de ahí vino un camino hermoso.

Hablame de "Doñita", que es el tema tuyo que se incluyó en el cancionero "Mujertrova" que se va a presentar en el próximo encuentro, y de tu disco "Tallmakuy", ¿cuál es el mensaje que lleva?

"Doñita" para mí es un tema muy importante en mi vida y en mi historia.

Es la primera canción que yo escribo dedicada a las ,mujeres, y es la que abre el camino de mi militancia en el movimiento de las mujeres. Cuando la escribí pensé en la niña, la joven y la anciana que todas tenemos dentro, cada una con sus dones. La sencillez de una niña, la imaginación y el empuje de la joven, y la sabiduría de la anciana.

A partir de ahí muchas de las canciones que forman parte de "Tallmajkuy" le cantan a las mujeres.

Y del disco te puedo decir que "Tallmakuy" significa en quechua, hurgar en la tierra, buscar el fruto que no fue encontrado todavía.

Yo utilicé esa metáfora de lo que verdaderamente fue para mí el proceso de buscar dentro mío para encontrar estas canciones que son el fruto que yo quería compartir. El "Tallmakuy" fue la primera experiencia en mi proceso, y siento que ahora ya estoy en un nuevo momento, en el que surgieron nuevas canciones.

¿Qué es lo que vas a mostrar de vos, en este nuevo encuentro de "Mujertrova"que se hace este fin de semana?

Siempre pienso que "Tallmakuy" significó un momento muy esperanzador, donde le canté a lo que siento que necesito, a volver a lo simple, a poder revalorizar a la mujer en un momento histórico. Después, cuando cantaba las canciones, me di cuenta que había cosas de este "Tallmakuy" que todavía como sociedad no estábamos haciendo, cosas que están invisibilizadas, que quizás las estamos trabajando sólo a nivel del discurso y no de la práctica, y entonces me vi en la necesidad de decir estas cosas de forma más cruda, o de captar de la sociedad c osas que nos duelen todavía, como la canción "Un ratito al alma", que tiene ver con dedicarse a nuestro cuerpo, y que la hice en situación de que personas muy cercanas y cada más personas están enfermas y silencian su cuerpo. Ahí empecé con letras más crudas en este camino. Ahora siento que con mis compañeras de "Mujetrova" estamos más aguerridas en este momento.

¿Cómo son los encuentros?

Son autogestivos e independientes, y cada vez nos vamos quedando con menos recursos. Confiamos en el mensaje que queremos decir en la canción. Y la guitarra más que una herramienta es un arma en el buen sentido.

En cada encuentro hay mucho fuego. Este año nos vamos a juntar más de cuarenta mujeres y se suman invitadas de Francia, Chile, Venezuela, etc. El encuentro dura tres días. El viernes hay una entrega a la comunidad, con talleres y charlas, el sábado es el concierto en el Teatro Roma de Avellaneda, y el domingo hay una asamblea más interna para tomar decisiones de cómo seguir.

Hasta ahora teníamos una sola jujeña en el movimiento, y ahora sumamos a una más...

Sí, este año se suma Nora Benaglia, así que ya somos dos.

Todos los años se suman diez mujeres nuevas, y yo propuse el año pasado a Nora, y como las chicas sintieron que ella tiene también ese espíritu de trova, aceptaron su aporte y vamos juntas este año.

Este fin de semana durante tres días desde el viernes se realizará el 6º Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras en Argentina “Mujetrova2018”. Consiste en actividades de reflexión y un concierto que tendrá lugar en el Teatro Roma de la Municipalidad de Avellaneda en Buenos Aires.

Desde hace varios años, Jujuy está representada por la joven cantante Eugenia Mur, y este año se suma también a este movimiento, Nora Benaglia.

En este marco se presentará además un Cancionero de “Mujetrova 2018” que recopila las letras y acordes de las canciones de 50 trovadoras de nuestro país e invitadas de otros países.

El cancionero viene acompañado de un cd con los 50 temas en mp3 e ilustrado con pinturas hechas en conciertos del movimiento, en vivo, por la pintora Fernanda Saint Lary, quien además expondrá sus obras en el Teatro Roma el día de la función, junto a la pintora e integrante de “Mujertrova”, Cristina Pérez de Mendoza.

La misión de “Mujertrova” es encontrar y reconocer la importancia de la labor de las trovadoras, compositoras e intérpretes de la canción social en nuestro país y la región. Para tal fin, invita a 10 trovadoras nuevas por año a sumarse desde el 2013.

Eugenia Mur está desde 2015, y entre las que se suman este año, está desde Tilcara la exquisita Nora Benaglia