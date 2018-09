Mujeres con discapacidad se agrupan para promover sus derechos

Con intención de promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, y a la vez generar un espacio de contención y diálogo entre el sector femenino de este segmento de la sociedad, hace unos meses se creó el grupo "Mujeres derribando barreras" (Mudeba), integrado por mujeres con diversas discapacidades. Desde que se organizaron preparan numerosas actividades, entre ellas, talleres de capacitación, debate y una jornada internacional en la que intercambiarán experiencias con mujeres de otros países.

"Mujeres derribando barreras" nació en el mes de marzo último, ante la inquietud de un grupo de mujeres con discapacidad de querer abrir un nuevo espacio en el cual compartir experiencias y promover el empoderamiento de este sector, especialmente en torno a sus derechos buscando reforzar los conceptos de inclusión social y en busca de una mayor independencia.

Así lo explicó Alicia Lucero, coordinadora del grupo, quien remarcó que el principal objetivo de reunirse es "poder llegar a todas las mujeres en situación de discapacidad, para lograr su empoderamiento de manera que puedan adquirir independencia, inclusión, participación en la sociedad, y que entre todos generemos un espacio de contención, de capacitación y ayuda mutua".

Junto a sus compañeras, consideran que esta es una época nueva en la que es necesario abordar temas puntuales de la mujer con discapacidad, ya que según dijeron, si bien hoy se habla mucho del género femenino, "no hay espacios exclusivamente dedicados a la mujer con discapacidad".

A partir de esta concepción, de apoco el grupo fue sumando nuevos miembros y cada uno proponiendo distintas actividades a fin de que puedan capacitarse, sumar talleres, entre otras propuestas. "La intención es hacer talleres de empoderamiento, queremos que puedan conocer en mayor profundidad la convención de los derechos de las personas con discapacidad, además de analizar y debatir sobre otras cuestiones que los atañen", dijeron.

Sumar nuevos miembros

Las integrantes del grupo explicaron que otro de los grandes intereses del grupo es poder sumar nuevos miembros e incluso incorporar a personas con discapacidad que residen en el interior. "Actualmente somos cerca de 20 mujeres las que integramos el grupo, pero lo ideal es que seamos más y que podamos incluir a mujeres de otras localidades y ciudades de la provincia", sostuvieron.

Además, remarcaron que si bien el espacio es exclusivo para mujeres, es abierto a personas con distintos tipos de discapacidades; actualmente la mayoría de las integrantes del grupo son mujeres con discapacidad visual, aunque también asisten personas trasplantadas, con discapacidad motriz y con hipoacusia. "La mayoría somos no videntes, pero queremos poder sumar a más personas e incluso queremos llegar a las asociaciones para que también nos acompañen y que entre todas integremos este grupo y juntas nos movamos para organizar actividades", dijo Yesica Gutiérrez, una de las integrantes de Mudeba.

En este sentido, además, remarcó que para integrar a personas que padecen hipoacusia cuentan con una intérprete de lenguaje de seña, ya que la intención es que todos puedan participar.

Encuentro regional “Mujeres Empoderadas”

El próximo 5 y 6 de octubre se llevará a cabo el encuentro regional denominado “Mujeres Empoderadas”, organizado por el grupo Mujeres Derribando Barreras, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y la asociación Tiflotuc (Ver y Tocar, Tucumán), en el que participarán personas con discapacidad de esta y otras provincias vecinas, ya que el evento incluye al NOA y NEA.

Según explicaron, el objetivo principal del encuentro es promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, “a través del conocimiento de sus derechos y obligaciones, brindándoles las herramientas necesarias para lograr su independencia y autonomía para el ejercicio pleno de la ciudadanía”.

El temario propuesto es bastante amplio; abordarán la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, Educación inclusiva, Sexualidad, Maternidad, siempre vinculadas al ámbito de la discapacidad.

Estos temas serán tratados por personas con discapacidad, referentes de distintas provincias e incluso de otros países, que contarán sus experiencias de superación. “La idea fundamental es poder movilizar un sentimiento de independencia en las chicas para que lleguen a empoderarse, que sepan que no por ser mujeres o por tener una discapacidad tienen que depender de los demás, transmitirles ese mensaje”, dijo Yesica Gutiérrez, miembro de Mudeba.

Mencionaron además que las conclusiones serán presentadas en la 78º Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad.

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 19 de este mes en www.inscripcionesjujuy.wixsite. com/inscripciones, o completando el formulario en la página de Facebook “Mujeres Valientes” y enviándolo al correo inscripcionesinclusion@gmail. com. Allí también podrán consultar el lugar en donde se realizará el evento, ya que aún no está definido.

Igualmente aclararon que quienes lleguen desde el interior o desde otras provincias, podrán alojarse en el Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5), con un importe económico accesible. Por mayor información comuncarse al 155228847.

Reuniones periódicas en Fendij

Si bien todavía el grupo no tiene una sede propia, actualmente se reúnen en un espacio cedido por la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad (Fendij), sito en Lavalle 10.

Según explicaron, allí se reúnen periódicamente, algunos viernes del mes, a las 18.

Reiteraron la invitación a todas aquellas personas que quieran sumarse a que se dirijan a la institución, o bien se contacten a través del teléfono 155228847 o mediante el facebook “Mujeres valientes”.

Se sumaron al voluntariado

Entre sus actividades, Mudeba participó en el encuentro organizado por la Red del voluntariado jujeño el pasado domingo, oportunidad en la que expusieron el trabajo que llevan adelante, hablaron sobre los derechos de las personas con discapacidad y convocaron a los presentes a tomar conciencia al respecto.

Talleres de capacitación

Si bien el evento más importante que preparan desde Mujeres Derribando Barreras es el encuentro regional “Mujeres Empoderadas”, paralelamente se encuentran desarrollando una serie de talleres y capacitaciones sobre diversas temáticas.

Días atrás realizaron un encuentro en Calilegua denominado “Hablando de nosotras entre nosotras”, otro en la capital en el que abordaron cuestiones vinculadas al ámbito laboral, específicamente sobre trabajos accesibles, en tanto que el martes último tuvo lugar en el centro cultural “Héctor Tizón” un taller denominado “Aprendiendo sobre nuestros derechos y obligaciones”, dictado por Teresita González García y Agustina Soler, del Ministerio de Salud.