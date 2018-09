-Golovkin cuestiona a Canelo

El boxeador kazajo Gennady Golovkin volvió a acusar de doparse al mexicano Saúl Canelo Álvarez antes de su esperada pelea del sábado por el cinturón de los pesos medianos.

Golovkin, actual campeón mundial de la categoría, se subirá al cuadrilátero del "T-Mobile Arena" de Las Vegas el sábado en busca de su 21º defensa, un año después de un controvertido empate que no dejó satisfecho a ninguno de los dos.

En principio, ambos púgiles debían medirse de nuevo el 5 de mayo pero la pelea tuvo que cancelarse debido a dos positivos consecutivos por clembuterol del mexicano, que fue suspendido seis meses.

Álvarez insistió entonces en que esos resultados se debieron a carne contaminada en su país y negó cualquier acusación.

Sin embargo, Golovkin siempre desconfió de la versión de su oponente... y volvió a hacerlo a su llegada el martes a Las Vegas.

"No creo que fuera la carne. No me creo sus historias de la carne contaminada", dijo el kazajo.