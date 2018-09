Las "chicas" campeonas en Salta

Los combinados de las categorías +45 y +50 de la Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino se consagraron campeonas en el torneo Regional realizado en Salta.

En tanto, el equipo de +60 accedió a la final, pero terminó clasificándose subcampeón.

Todas las jugadoras integrantes de las diferentes categorías y allegados que formaron parte de la nutrida comitiva que viajaron a Salta, festejaron desbordantes de alegría cada logro obtenido.

En tanto, por el Anual "Nacho Quiroga" se jugará el fin de semana en la cancha del club Deportivo Luján una nueva fecha del certamen de acuerdo al siguiente programa de partidos:

Mañana:

A las 18: Palermo vs. Palpalá (+40); a la 19: Centro Vecinal Ciudad de Nieva vs. La Villa (+50); a la 20: Altiplano vs. San Antonio (+45); a las 21: Palermo A vs. Las Legalistas (21); a las 22: Altiplano vs. Palermo (22).

Mientras que el domingo siempre en la cancha de Deportivo Luján en categoría Estandar jugarán:

A las 10.45: Deportivo Volcán vs. Altiplano; a las 12: San Antonio B vs. Malvinas Argentinas; a las 13: Fundación Libertad vs. Monterrico.

A las 14: Ciudad de Nieva vs. Tribuno; a las 15: Monterrico vs. General San Martín; a las 16: Fusionadas vs. Palermo II; a las 17: Municipal El Carmen B vs Palermo Juniors; a las 18: Aguilas Doradas vs. Municipal El Carmen, A; a las 19: Palermo Jrs vs. Titanes; a las 20: Sacra vs. Villa del Parque B; a las 21: Fundación Libertad vs. Titanes.