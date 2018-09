Fuerte crecimiento del comercio electrónico

Como si estuviera lejos de la situación económica de nuestro país, considerada por especialistas como "crítica", el comercio electrónico crece a paso firme. Al menos así lo expuso la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) durante en el evento "e-Commerce Day", realizado recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí desde la gremial destacaron el crecimiento del 66% en las ventas durante el primer semestre del año.

Influenciado por las tecnologías de la información y comunicación se está produciendo un cambio de consumo en distintos rubros de la economía. Valiéndose de la comodidad de hacerlo desde casa a través de una conexión a Internet, como así también desde la movilidad que proponen los teléfonos celulares, permitiendo hacer gestiones en cualquier momento desde prácticamente cualquier lugar con conexión a la red, el comercio electrónico se ve ampliamente beneficiado.

Es así que el balance de la facturación realizada por comercios adheridos a la Cace durante el primer semestre del año alcanzó los 97.982 millones de pesos, un 66% más que el mismo período del año pasado.

"Podemos explicar que la facturación es en términos nominales por lo que ya está descontada la inflación de los últimos años. Aun así, tenemos un crecimiento real muy fuerte en comparación con el resto de la economía", subrayó Diego Urfeig, director ejecutivo de Cace en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Desde el sector sostienen que el crecimiento es multicausal: "En principio hay un 30% más de tráfico en los sitios de comercio electrónico, que generaron un 59% más de órdenes de compra en los comercios electrónicos, lo que generó este 66% más de facturación. Es decir que aquellos que están visitando, compraron, y aquellos que visitaron por primera vez, también están comprando y comprando cada vez más", destacó el referente.

De la misma manera, Urfeig también sostuvo que las compras en Internet ya se están convirtiendo en un fenómeno cada vez más común para los argentinos. De hecho "9 de cada 10 personas ya compraron online en la Argentina, por lo que no es un fenómeno nuevo, no es algo que la gente está conociendo ahora, sino que la gran mayoría de los adultos conectados a Internet ya probó alguna vez comprar por la red de redes".

Esto se sostiene, según las palabras de Urfeig, en base a los análisis de la metadata obtenida de la navegación y operaciones realizadas por los comercios adheridos a la Cace, a un crecimiento en la costumbre del uso de Internet como medio para realizar compras. Al tiempo que admitió que las personas que solían comprar en locales físicos empezaron a hacerlo a través de Internet. "Lo que implica, por un lado, que hay una crecimiento genuino, por el otro, una transferencia de canales", indicó el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Jujuy, muy lejos del pleno desarrollo del sector

“MARKET PLACE”/ EN LAS REDES SOCIALES ALIENTA EL COMERCIO ENTRE USUARIOS.

En Jujuy existen iniciativas de comercio electrónico, muchas no están auditadas, y utilizan las redes sociales como plataforma.

Mientras el comercio electrónico crece a nivel país, principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la franja central de la Argentina, en Jujuy aún el sector no se ha desarrollado.

Si bien hay un puñado de iniciativas, están aisladas, no hay acciones conjuntas, al menos no se conoce que apunten a impulsar las ventas a través de los canales online.

Existe un mercado, de hecho hay demanda, pero la oferta es escasa, por lo que los consumidores locales optan por comprar en comercios fuera de la provincia.

En ese sentido, el titular de la Cámara TIC de Jujuy y propietario de la empresa de desarrollo de software Pinard, Marcelo Dargam, analizó que tener un canal de ventas online ya sea de productos o servicios, requiere que el comerciante esté capacitado para hacerlo. Al tiempo que afirmó que se cruza con un obstáculo vinculado a cierta informalidad en los procesos internos. Señaló que necesariamente deben estar clarificados y muy bien aceitados para funcionar en condiciones con el comercio electrónico.

Detalló que “para incorporar tecnología deben tener claridad de cuáles son sus procesos internos de gestión que permitan incorporar esto”.

“Muchas empresas jujeñas son familiares, lo que no quieren decir que sean chicas”, pero en ocasiones las decisiones se toman de manera intuitiva, “donde no hay mucha formalidad (en los procesos) y no se incorpora tecnología porque dentro de los procedimientos de gestión hay mucha informalidad”.

Al mismo tiempo, a tono personal, el empresario jujeño sostuvo que “tiene que haber una madurez en el comerciante que en general no la tiene. Esto lo digo como una sensación en base a mi experiencia en el mercado”, aclaró Dargam. Y justificó: “No tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con el tipo de empresa. Estamos empezando a trabajar con otras cámaras, y hemos tenido reuniones con otras cámaras productivas y lo que se está encarando es la posibilidad de medir el índice de madurez digital del sector productivo, con la intención de saber dónde estamos parados”, y en base a eso llevar adelante opciones para avanzar con el desarrollo del sector.

La idea “es poder definir en base al tamaño de la empresa, si es micro, mediana o grande, dónde estamos parados, y saber qué tipo de nivel o tecnología tienen las empresas, cuánto nos falta para llegar a tener la incorporación de herramientas tecnológicas, entre ellas, un canal de venta online”.

La iniciativa, comentó Dargam, será llevada adelante por la empresa que dirige en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, y a través de los resultados que saldrán de los relevamientos acercar las propuestas tecnológicas para ser incorporadas o al menos tenidas en cuenta.

Funcionan en “auge” y en “crisis”



DIEGO URFEIG, CACE

Los eventos comerciales conocidos como “Hot Sale” y “Cyber Monday”, impulsados a nivel nacional por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, “cumplen un rol interesante tanto en “auge como en crisis económica”, señaló el director ejecutivo de la Cace, Diego Urfeig.

El directivo de la gremial empresaria afirmó que durante los tiempos de “auge económico” la gente “tiene más dinero para gastar y aprovechan para comprarse cosas que por ahí no consiguen en otros momentos”, ya sea viajes, electrodomésticos y tecnología, entre otros rubros.

Al mismo tiempo, trazó que en “tiempos de crisis” las ofertas, descuentos y promociones que se difunden a través de la plataforma representan “una oportunidad para comprar productos que se tienen que comprar, pero a un menor precio. Entonces, creemos que juega en ambos sentidos”, afirmó.

Al respecto Urfeig confió que la iniciativa que se realizará en noviembre próximo,se convierta en un “catalizador”. “Tiene que ver con la participación de nuevos sectores como alimentos, cosméticos, limpieza, que son rubros que el público general tiene que consumir, ya sea en crisis o en auge, y estos rubros tienen que empezar a ganar un lugar más relevante en el comercio electrónico, y cada vez que llegue un “Cyber Monday”, la gente no sólo busque comprar una tele, sino que también ofertas de pañales, vinos, comidas, y perfumería, entre otros, que también tienen descuentos”, subrayó Urfeig.

“Yo creo que es probable que sea un momento para que la gente se dé unos permitidos y que pueda comprar un elemento que en otro”, aseveró.



El impulso con dos eventos comerciales en el año



“HOT SALE”/ IMPULSA LAS VENTAS DEL SECTOR.

Mucho del crecimiento del sector comercial en Internet tiene que ver en dos momentos del año, en los que las ventas toman impulso de manera significativa, los denominados “Hot Sale” y “Cyber Monday”, que se realizan en los meses de mayo y noviembre respectivamente, con ofertas, promociones y descuentos durante un fin de semana que suele extenderse durante una semana completa.

“Los eventos tienen un peso relevante en la industria, y de acuerdo a los sectores que participan de la iniciativa es mayor el resultado”, señaló Diego Urfeig de la Cace.

Por ejemplo, hay empresas que llegan a vender el 10% de su facturación en tres días en el Cyber Monday y el otro 10% en el Hot Sale, por lo que llegan a cubrir el 20% de la facturación anual en solo seis días”, remarcó Urfeig. En tanto, hay otros que durante estos eventos llegan a cubrir un mes de facturación.



Números del e-commerce en el territorio nacional



CLAVE/ LA LOGÍSTICA TIENE UN ROL PROTAGÓNICO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO.

Mayoritariamente las ventas medidas durante el primer semestre del año corresponden a transacciones realizadas en la zona denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), con el 49%.

La zona comprendida por La Pampa, parte de Buenos Aires, y Córdoba alcanzó el 26% de las ventas.

En tanto que el Noroeste Argentino (NOA) se quedó con el 8% de las transacciones concretadas, superando a la zona del Litoral, con el 7%. En tanto Cuyo y Patagonia alcanzaron el 5% de las transacciones concretadas durante el primer semestre del año.

Apuntalados por la baja participación en el comercio en general, de tan solo el 1,4% a nivel país, desde el sector estiman aumentos “hasta que alcance un nivel de penetración y madurez, y hasta que las tasas de crecimiento y penetración empiecen a parecerse más a las de las otras actividades económicas”, concluyó el directivo de la Cace.