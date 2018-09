Sofía Jiménez: "Voy a llevar el nombre de Jujuy muy en alto"

Nuestra coterránea Sofía "Jujuy" Jiménez visitó la provincia para cumplir con algunos compromisos profesionales y aprovechó la oportunidad para visitar Sausalito, en el departamento de Cochinoca, donde se encuentra la salita infantil "Nuestra Señora de Luján", que se beneficiará si ella gana la edición 2018 del certamen "Bailando por un sueño", el exitoso ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. La modelo y conductora habló con El Tribuno de Jujuy y se mostró feliz por la repercusión que tuvo su paso por el concurso televisivo y expreso que se mantendrá firme en programa para que el sueño de Sausalito se pueda cumplir.

El sueño que representa Sofía es el de una sala infantil en Sausalito que alberga a niños de hasta tres años y que necesita construir baños.

Así en diálogo con nuestra medio en primera instancia la linda joven contó que participó como conductora en la gala de premiación del Festival Internacional de Cine de la Alturas, "fue un verdadero honor estar acompañando el festival que es un lujo para Jujuy. Realmente es un orgullo que se realice aquí un encuentro tan importante y de semejante nivel de profesionalismo, con gente trabajando por arte de todos los países, de distintas culturas, me parece magnífico. Y tuve la posibilidad de estar acompañando en la conducción la entrega de premios. Felicito a la gente que trabaja con lo difícil tarea del cine y estuvo buenísimo haber sido parte el año", indicó.

Luego habló sobre su debut en el Bailando 2018, ocasión en la que no pudo contener sus lágrimas al pisar por primera vez la pista, "estoy feliz, fue una noche de sueños, una noche inolvidable, realmente deje el corazón, entregue el alma ahí, fui a disfrutar a divertirme y estoy feliz de la vida de representar un sueño jujeño. Mi idea es bailar y disfrutar y en el programa hay una mezcla hermosa porque se combina la parte solidaria, lo social, lo humano con mi trabajo que amo. Es un programa que ve todo el país, con el conductor número uno de la Argentina, así que para mí es un verdadero placer estar ahí representando a Jujuy", expresó.

Después indicó que tiene infinidad de propuestas laborales aunque por ahora procura enfocarse en el "Bailando", "ya empiezan a aparecer los proyectos para el verano pero por lo pronto mi mente está muy en el "Bailando" aunque tengo distintas actividades, conducciones en Buenos Aires y compromisos con distintas marcas de las que soy imagen. Represento a firmas de indumentaria y de zapatos", declaró

E invitó a todos los jujeños a apoyarla para que el sueño de Sausalito se pueda finalmente concretar, "representamos a una salita infantil de este pueblito de 180 habitantes. Y el sueño tiene que ver con la construcción de baños para los chicos", dijo. Después comentó que el mismo Tinelli le reveló el enorme aprecio que tiene por nuestra provincia, "me contó que él ama Jujuy y que cada vez que viene le encanta visitar pueblitos inhóspitos que quizás nadie conoce que nadie les presta atención y me dijo que lo mágico de venir a Jujuy es eso recorrer estos lugares y así encontró Sausalito y se conectó con la gente de allí. Inclusive allí hay una calle con el nombre de Marcelo Tinelli", señaló la bella modelo.

Finalmente se refirió con mucho cariño a la provincia que la vio nacer, "amo Jujuy, amo ser jujeña, me encanta volver a mi provincia que es mi cable a tierra, aquí me desconecto de la ciudad de la furia. Volver a Jujuy me encanta, cada vez que vengo estoy muy activa y haciendo muchas cosas pero feliz de la vida de ver a mi familia, a mis amigos. Y siento el cariño de los jujeños y es hermoso ver que la gente de tu provincia te quiera así y te tira buena onda y les digo que se queden tranquilos porque voy a llevar el nombre de Jujuy muy en alto", concluyó.