Preocupa el panorama del sector productivo regional

La situación del sector productivo, en el NOA, debido a la crisis económica nacional, preocupa. Los más afectados son pequeños productores mientras a los exportadores de algunos sectores la favorable cotización del dólar se les licuaría con los altos costos de transporte, según referentes del sector que expusieron en Catamarca.

El tema se expuso durante el Encuentro Regional de Periodistas Agropecuarios realizado en el marco de Expo Productiva Catamarca 2018. "En estos momentos tan difíciles la industria textil, la industria de la línea blanca de electrodomésticos se ven muy afectadas por la baja de consumo y por las tarifas tanto eléctricas como otras, y porque estamos lejos de los grandes centros urbanos, los fletes son un factor importante", explicó el ministro de Producción de Catamarca, Daniel Zelarayán, al referirse al panorama de los sectores productivos de su zona.

Sostuvo que en ese sentido se está trabajando desde el Gobierno provincial para que no caigan los puestos de trabajo, y estimó que para que la situación no se agudice la producción debe asociarse al Estado en todos sus niveles.

Sucede que allí la industria textil se dedica al hilado de algodón, ropa de trabajo, hilanderías que se vieron afectadas por el bajo consumo y por la importación de prendas de vestir. Sin embargo, se está apuntando a la producción de prendas de fibra de llama y oveja, que es aún incipiente. Mientras, el sector de electrodomésticos, que produce heladeras, lavarropas y secarropas actualmente está sobreestoqueado por el bajo consumo actual.

Destacó por ello la importancia de la Expo Productiva que englobó al sector minero, ambiental, industrial, ganadero y se hizo la 3º jornada de actualización de camélidos cuya población es de alrededor de 20 mil cabezas en esa provincia. Ponderó también el trabajo con vicuña, de mayor cantidad de centros de captura para las esquilas que se hacen desde noviembre junto a la Secretaría de Ambiente.

En cuanto a la producción de aceite de oliva, si bien explicó que decayó y dejaron de ser los primeros productores por diferimientos, aspiran a volver a serlo y apuestan a que vuelvan a crecer, al igual que el sector nogalero. Es que Catamarca es el primer productor de nueces, está exportando a Latinoamérica y se prevé dotarlo de valor agregado porque está próximo a inaugurarse una planta procesadora de aceite de nuez

Jujuy busca brindar financiamiento

Trabajan en un proyecto de investigación en flores para ver su viabilidad; y en alcaparras hay 10 has que están en evaluación.

PARQUE ARRAYANALÎSE VISLUMBRA SU APERTURA PARA POTENCIAR AL SECTOR MADERERO DE LA REGIÓN.



“Estamos trabajando con el plan de contingencia que el gobernador (Morales) había planteado entre tres y seis meses que nosotros pensábamos que iba a durar esta crisis que tenemos a nivel nacional”, precisó el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Carlos Abud Robles. Explicó que les correspondía brindar asistencia financiera a todos los sectores, por lo que creó la “ventanilla única” a través de la cual se realizaron las solicitudes en la página de Internet, que dispara un procedimiento según la necesidad del productor, emprendedor y empresario.

Para ello se disponen con varias líneas de financiamiento del Consejo de la Microempresa, Consejo Federal de Inversiones (CFI), las secretarías del Ministerio de Producción y Desarrollo, del área cooperativa, economía popular, y el manejo del Pisear y otros programas nacionales; el Banco Nación y financiamiento del Banco Bise para emprendimientos grandes de la industria.

“Entre los programas nacionales hemos entregado más de 20 millones de pesos, y luego hemos recibido alrededor de 400 consultas de las cuales un 10 a 15% siguen el procedimiento y están en trámite”, precisó.

Sobre el impacto dijo que las consultas más importantes fue del sector urbano, comercios, almacenes y panaderías de barrio; en el norte por sistemas de riego; en valles en el tema frutihortícola.

Anticipó que el miércoles prevén entregar otros 5 millones de pesos fondos del programa Pisear para dos proyectos, la cooperativa Caupac que provee al supermercado Coto frutas y verduras; y el molino de Chorrillos que prevé producir forraje para cabras de la producción de quesos.

Sobre parques industriales, los fondos son de una línea específica del banco Bise que prevé reducir la tasa del 24% anual mediante un subsidio de la Ley de promoción de inversiones al 15% anual.

En parques industriales hay 8 proyectos en etapa de construcción. otros 4 en procura de financiamiento. También se prevé terminar los dos proyectos de nuevos parques industriales de Arrayanal, para madera industrial (pisos); y el de Caimancito para fabricación de muebles.

Anticipó que junto al CFI y los ministros de producción de Salta y Tucumán definieron hacer el estudio de tres cadenas de valor, en el área forestal, donde prevén inaugurar un aserradero en Arrayanal que tratará más de 2000 tn de madera mensual. Con aporte del CFI trabajan en el estudio de la cadena de valor de sector citrícola; y el de vinaza para transformarla en bioetanol. En tabaco, asignaron 70 millones de pesos, para asistir a pequeños productores en ertilizantes e insumos. En cuanto a los pequeños productores dijo que están apoyándolos para su formalización y buenas prácticas para que lleguen a centro de consumo de mayor precio.

Costos de fletes, factor clave

Carolina Acevedo y Alejandra Nazareno expusieron en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca sobre el contexto de las economías regionales y plantearon un panorama desalentador sobre la dificultad para afrontar costos laborales, de transporte para los productores, y que afecta más a pequeños emprendedores que no pueden acceder a financiamiento.

"Es un panorama complicado que se viene manteniendo desde hace tiempo, no es solamente de ahora porque en este sector hay muchos problemas estructurales, de altos costos laborales, alta presión impositiva, de costos altos de transporte que tienen que soportar las economías regionales. Son actividades altamente exportadoras con lo cual tiene que pensar cómo llegan al puerto y al resto del mundo", dijo Nazareno.

Jujuy busca apoyar al sector

En el caso de Jujuy, el ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, explicó que para ayudar a afrontar la crisis al sector productivo trabajan con el plan de asistencia en varias aristas. Ponderó la implementación de una "ventanilla única" en el sistema de créditos para distintos sectores productivos para los cuales ya destinaron $20 millones en programas nacionales y $70 millones para productores hortícolas que proveerán a cadena de supermercado nacional. Dijo que visibilizan a los más afectados por la mayor demanda de los sectores urbanos, en comerciantes y gastronómicos.

La demanda en el Inta

JOSÉ LUIS RIEDER

En tanto, José Luís Rieder, director del Centro Regional Catamarca-La Rioja del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Inta), sostuvo que es relativo según el complejo productivo del que se trate. Estimó que si bien no tienen medido el impacto, perciben un incremento de la demanda de semillas de Pro Huerta, que revelaría el interés por acudir a la tarea de la huerta como un modo de autoproducción de alimentos, un tema clave para acompañar la seguridad alimentaria.

En tecnología de insumos, al tratarse de procesos que no son inmediatos, estimó que los efectos en la estructura de costos se verán posteriormente.

Es que afirmó que muchos de los sectores son de baja incorporación de insumos, por lo que estimó que quizás el impacto sea de menor envergadura frente a otros que suelen tener mayor incorporación de insumos, como los electrodependientes, cuyo proceso de explotación y producción se basa en bombeo de agua y riego.

Explicó además que desde el Inta promueven las buenas prácticas agrícolas, que no es por costos sino más bien de principios, asumiendo que el buen uso de agroquímicos tiene más que ver con el cuidado del ambiente y la salud.

Sobre la situación actual de Inta, el referente de la regional Catamarca -La Rioja explicó: “Obviamente los presupuestos no están resultando suficientes para llevar adelante nuestras actividades de investigación, extensión, desarrollo de conocimientos a los productores, y eso tiene un costo muy alto porque hay mucho trabajo que realizar, mucho territorio por recorrer”.

Explicó que conservan la planta de personal que tienen en ese centro del Inta. Sin embargo, estimó que las restricciones se sienten mucho en el mantenimiento de la flota de vehículos y en costos de funcionamiento para desplazarse y llegar a los campos de productores de la región que asisten.

Intercambio

En el marco de la Expo Productiva 2018 se realizó el Encuentro Regional de Periodistas Agropecuarios, del cual participaron profesionales de Jujuy, Salta, Mendoza y Catamarca. En el mismo se expuso acerca de la situación de la producción local y el acompañamiento de los gobiernos provinciales y las instituciones.

En el encuentro los profesionales de comunicación intercambiaron contactos con el fin de promover redes de trabajo y consensuar acciones futuras.

Se llevó a cabo a partir del interés de periodistas y comunicadores del ámbito público y privado, relacionados con este sector, ante la inquietud de fortalecer vínculos con actores del NOA por un lado y por el otro generar un espacio de encuentro y capacitación inherentes al agro.

Es que se consideró que la Expo Productiva era una oportunidad para valorizar y visibilizar la actividad productiva local y fortalecer una mirada regional desde la comunicación.

El panorama en Catamarca

ALEJANDRA NAZARENO

Carolina Acevedo y Alejandra Nazareno, del Consejo Profesioinal de Ciencias Económicas de Catamarca, plantearon que si se trata de actividades exportadoras se tiene que ver cómo inciden los costos de transporte para llegar al puerto, y que a ello se suma que tienen baja financiación si quieren mantener o ampliar su capacidad productiva, por las altas tasas de interés. “Y un tipo de cambio que si bien luce muy bueno en el sentido que aumentó mucho, la moneda se devaluó un 100%, aún persiste una inflación muy alta que erosiona este tipo de cambio. Entonces uno no termina de decidirse si es beneficioso o no”, afirmó Nazareno.

A modo de ejemplo las profesionales explicaron que en el sector olivícola para transportar 22 tn en un flexitanque donde se carga aceituna y aceite, el costo es de entre 5 mil y 6 mil dólares para llevarlo desde Catamarca a su principal comprador, Brasil. Mientras, en la Unión Europea para llegar al mismo comprador en San Pablo, Brasil el costo es de mil dólares y un 30% de subsidios a la actividad primaria, por lo que no se puede competir y atenta contra las economías regionales. Es que su olivicultura tuvo producción récord y no se sabe si se beneficia o no la producción.

No obstante aseguró Acevedo que “los más afectados son los pequeños productores. Casi el 80% de los productores de Catamarca son pequeños, las políticas los han afectado, se han quitado subsidios y créditos a nivel gubernamental”, afirmó. Explicó que es difícil que accedan al crédito porque deberían tener cierta categoría y antigüedad en blanco, además del costo de financiamiento, con tasas que superan el 40%.

Consideró que para evitarlo las medidas serían diferenciar costos laborales dependiendo de la cercanía al puerto, ya que el 84% de la producción se transporta en camiones, por lo que haría falta infraestructura para trenes y energía.