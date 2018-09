Alberto Guevara: “Cerramos un ciclo bueno”

Después de dos años y medio, Alberto Guevara siente que cumplió su ciclo al frente de la Federación Jujeña de Vóley, porque “es importante darle paso a nuevas ideas, gente con otras perspectivas”, manifestó dejando en claro que “no sirve perpetuarse en un cargo y mucho menos de una institución deportiva”. Lucio Soria es su reemplazante tras la Asamblea General.

La entidad madre del vóley jujeño tiene nuevas autoridades, Soria estará acompañado por Elisa Rico como vicepresidente, Patricia Mendieta fue electa secretaria general, Alberto Guevara como tesorero, Carlos Portal, Andrés Nieto, Alejandro García los vocales. Dante Segovia y Martín Murillo los integrantes de la Comisión Revisora de Cuenta.

Tras culminar su mandato, Alberto Guevara resaltó que “en la gestión que me tocó presidir, se hicieron y se cumplieron muchos objetivos planeados, como también hubo otros que no se pudieron completar de acuerdo a las expectativas del vóley local”.

El ahora expresidente de la Federación Jujeña de Vóley reconoció que “siempre existen imponderables o situaciones que hacen que los objetivos no se puedan concretar en su totalidad, pueda que suene pero no es una justificación, lo cierto es que las personas abocadas al trabajo no fueron suficientes para realizar todo lo que teníamos y debíamos hacer, eso juega en contra si en una Comisión Directiva no todos aportan al ciento por ciento”.

Entonces con este panorama, Guevara remarcó que “nos faltó incrementar la competencia local, nos faltó profundizar el minivóley y tantas otras cosas más”, subrayó al tiempo que agregó que “lo que sí es real es que hemos dado todo lo posible al vóley nuestro de cada día y pienso que nadie nos puede acusar por la falta de trabajo o dedicación”. En ese sentido, el directivo reconoció y agradeció el trabajo y aporte de “especialmente dos personas que siempre estuvieron atentos a sumar y brindar el apoyo responsable desde la dirigencia de la Federación como lo fueron Oscar Lozano y María Celia Alvarado”, pero además agregó “a todos los clubes y sus dirigentes, a los jugadores, a los árbitros, los padres y a todo el vóley de Jujuy, mi más sincera gratitud hacia todos ellos por la confianza y el apoyo que hemos recibido”.

Guevara seguirá ligado a la Federación, “si bien me toca ahora apoyar desde otro lugar, quiero manifestar que fue para mí un grato orgullo y un verdadero placer, haberme desempeñado al frente de esta prestigiosa institución deportiva”, y elogió al nuevo presidente, “la figura del nuevo presidente es impecable, seria, responsable, muy prolija y con una amplia visión sobre el futuro del vóley local. De modo que no dudo de su capacidad para afrontar el desafío de llevar adelante las riendas de nuestro vóley provincial”, finalizó Alberto Guevara, extitular de la Federación de Vóley.

Cabe señalar que durante la asamblea, se aprobó memoria, balance del ejercicio anterior, memoria anual, dos delegados firmaron el acta correspondiente tras las elecciones de los nuevos miembros de la comisión directiva de la Federación. Es importante resaltar que no se arman listas sino que se mociona los nombres y los asambleístas aprueban o no a los candidatos.

Paralelamente, continuarán con los trabajos en el aspecto deportivo, ya que recordemos en la segunda mitad del calendario se juega el Anual, el certamen más importante, en cada una de las categorías.

A su vez, restarán algunos torneos para los diferentes seleccionados sumado a la Copa Argentina de las distintas categorías.

La nueva comisión tendrá como misión sumar más clubes sobre todo en la categoría mayores que este tiempo son minorías tanto en varones como mujeres.