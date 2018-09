La mirada de legisladores

En el encuentro se planteó ante los legisladores presentes el requerimiento del incremento del presupuesto para obras, especialmente sociales. Contó con la participación del diputado nacional Alejandro Snopek y provincial Juan Cardozo Traillou,

Consideraron que debe haber decisión política para redireccionar el presupuesto y favorecer al sector de la construcción.

Como miembro del Frente Renovador, vicepresidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y miembro de la de Presupuesto y Hacienda, Snopek aseguró que ve con preocupación la reducción significativa de obras públicas.

"Se habla de un presupuesto equilibrado, de un presupuesto con déficit cero, lo cual no es cierto, porque se ha venido reemplazando fuertemente aquellos gastos que el Estado realizaba en otras cosas, o incluso en la inversión en obras por el pago de intereses de deuda porque se ha aumentado significativamente", explicó.

Dijo que también preocupa no sólo el presupuesto reducido en obras sino la concentración en grandes obras que se hacen en sectores donde ya hay concentración del PBI per cápita, y donde estimó que los trabajadores no están contemplados.

Aseguró que también ven con preocupación el sistema de Participación Pública Privada (PPP) que se aprobó en 2017, porque supone inversión principalmente de capitales privados que financiarían gran parte de las obras, pero que ésta no se canaliza en el interior del país, por ejemplo de la megaestación del Obelisco de 13 mil millones de pesos.

Para el diputado Cardozo Traillou, presidente del Bloque Justicialista, está faltando la decisión política y que se debe corregir el rumbo económico. Estimó que en los últimos meses se vio cómo "se han rifado más de 15 mil millones de dólares que se lo ha llevado el sector financiero, grandes capitales que especulan con la economía. Estoy seguro que si esos 15 mil millones hubiesen sido aportados al sector de la construcción de viviendas a lo largo y ancho de la nación hoy no estaríamos viviendo la crisis económica en todo el país".