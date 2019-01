Rentas: nuevas oficinas

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge recorrió las instalaciones del nuevo edificio de la Dirección General de Rentas, en avenida Hipólito Yrigoyen 1328, que se estima estará en pleno funcionamiento la próxima semana.

Jorge destacó que "sobre planta baja será la atención al público, allí funcionará Rentas, con un sistema planificado para los turnos directos online, evitando la demora y para ágil atención; con todo el equipamiento para hacer coworking, sin tantas oficinas ni tabiques, con lo cual la modernidad y la tecnología se suma a esta nueva ubicación".

Sobre la visión del municipio de llevar fuera del casco histórico sus edificios institucionales el intendente aseguró, "nos hace reforzar esta idea, porque facilita el acceso, el transporte público está más cerca, las peatonales y ciclovías del Xibi Xibi, permiten una rápida comunicación para realizar trámites, con lo cual estamos muy conformes con esta ubicación".

Más capacitación

De las perspectivas del sector para este año, el titular de la Utghra sostuvo que son buenas ya que “en diciembre se comenzó y continuamos, porque creo que Jujuy hace rato ha perdido la estacionalidad. Años atrás se trabajaba para Semana Santa. Ahora se recorre el Norte, hay turistas y tenemos la suerte de volver a recibir al extranjero, pero también tenemos que trabajar en capacitación porque tenemos la falencia de no dar buenos servicios y esto es en general. A este gremio vienen algunos turistas a hacer sus reclamos, donde se detecta mala atención o malos servicios que por ahí contratan un hospedaje por internet y cuando llegan no es lo que habían ofrecido”.

“Por eso reclamo que hace falta un programa de concientización turística; que toda la sociedad entienda que la visita de un turista nos beneficia a todos. Lamentablemente uno advierte que hay más promoción a nivel nacional de Jujuy, pero hay otras cosas internas que no las tocamos. También uno ve que no hay un programa de cuidado del medio ambiente que sea propicio para la actividad”, finalizó.