En Jujuy se quintuplicó la procuración de órganos

A partir de la aprobación de la Ley 27.447 más conocida como Ley Justina, en 2018 Jujuy registró cifras récord en materia de donación de órganos y tejidos, como así también de expresiones voluntarias de quienes manifestaron su deseo de ser donantes. Así lo confirmó el Ministerio de Salud provincial a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucai Jujuy), quienes realizaron un positivo balance del trabajo realizado, con un incremento notable de las estadísticas.

Según detallaron, en 2018 se quintuplicaron los operativos de procuración de órganos, logrando un aumento de 3 a 16 instancias, en tanto que se duplicó la cantidad de actas de voluntades para ser donante en vida, alcanzando un total de 8 mil, cifra que superó la marca histórica de solo 4 mil inscripciones anuales.

Como si esto fuera poco, según datos emitidos por el Incucai, en lo que va del año, es decir en solo 15 días, se realizaron 114 trasplantes de órganos y tejidos en el país.

El titular del Cucai Jujuy, Héctor Illanes, resaltó que la obtención de estas cifras está directamente vinculada a la aprobación de la Ley Justina, además de las campañas de concientización. "Para seguir creciendo y cumplir objetivos en la provincia fue muy importante la Ley 27.447 y la contribución de otros factores como capacitaciones, trabajos de concientización, visibilización y desmitificación de la problemática y la habilitación de espacios para que la gente pueda opinar sobre lo que quieren con respecto a sus órganos" señaló.

Además, destacó que el equipo de profesionales se benefició con la incorporación de una asistente social, logrando "priorizar y hacer valer los derechos de los pacientes" a la vez que "fortaleció la gestión de procesos para la financiación de trasplantes, se amplió la lista de espera y se logró un récord con más de 28 trasplantes de córnea para jujeños".

Actualmente en Jujuy hay 244 pacientes en lista de espera para recibir un trasplante y un total de 10.271 en el país.

Una ley que batió récords con marcas históricas



CUCAI JUJUY/ LA SEDE LOCAL ESTÁ UBICADA EN GÜEMES 1360.

A partir de la aprobación de la nueva ley de trasplantes, se abrió una nueva esperanza para los más de 10 mil pacientes que se encuentran actualmente en el país en lista de espera para recibir un órgano.

La ley entró en vigencia el 4 de agosto del año pasado y solo en ese mes, se registró un récord de 88 donaciones de órganos en todo el país.

Durante el 2018, el Incucai realizó 701 procesos de donación y trasplantó a 1.681 personas, lo que significó una marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en el país.

Es que a partir de esta nueva legislación todo argentino mayor de 18 años es donante de órganos presunto, haya o no expresado su voluntad de serlo; únicamente quedan excluidos quienes hayan manifestado expresamente lo contrario.

Al respecto, Illanes explicó que según la ley “todo aquel que no se haya manifestado en contra, es donante” y que, a diferencia del procedimiento que se hacía antes, “ya no es necesario consultar a la familia en caso de no haber expresado voluntad alguna, si no directamente se les informa que por ley se procede a la procuración de órganos”.

Cabe mencionar que la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, se reglamentó mediante un decreto presidencial, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, finalizando así todas las instancias necesarias para su aplicación.

La flamante legislación fue impulsada por la familia de Justina Lo Cane, una nena de 12 años que murió esperando un corazón. La pequeña falleció el 22 de noviembre de 2017 y ocho meses más tarde se logró la aprobación de la ley que lleva su nombre.

Canales para expresar ser donante

El titular del Cucai Jujuy, Hector Illanes, remarcó que permanecen vigentes las actas tanto para el registro de donantes positivos como negativos, y que los interesados en dejar sentada su postura pueden hacerlo de diversas maneras.

Los interesados pueden comunicarse a la línea telefónica gratuita del Incucai, 0800 555 4628 (INCU), acentándolo al momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad, ingresando en argentina.gob.ar/salud/incucai, concurriendo a la oficina de Cucai Jujuy en Güemes 1360 de lunes a viernes de 8 a 12, o bien completando el formulario en el trámite para el carnet sanitario durante la mañana.

Cabe mencionar que con la Ley Justina, la única forma de no ser potencial donante es dejando expresamente manifestado la voluntad de no serlo, para lo cual se debe dejar constancia a través de un acta, de lo contrario será considerado como presunto donante aunque haya oposición de familiares.