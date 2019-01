Las celebridades se muestran en 10 años

Las "celebrities" están publicando fotos de su antes y después, demostrando cómo han cambiado en 10 años con un nuevo reto viral "10yearchallenge", que muestra cómo han cambiado los famosos.

Cada cierto tiempo, los pasillos de las redes sociales, y de Instagram más concretamente, se convierten en el escenario perfecto para acoger retos virales que se contagian por todos y cada uno de sus usuarios. Nadie podrá negar no haber estado tentado de bajar del coche en marcha a ritmo de In My Feelings de Drake, por arriesgado que pueda parecer, haberse quedado quieto cual maniquí con cuanta más gente mejor mientras un tercero lo grababa en video o haberse quedado sin poder articular palabra con ese reto que dejaba a los ricos por los suelos. Estos han sido unos de los challenges que más han dado de qué hablar en el último tiempo, pero ahora, Internet nos sorprende con una nueva entrega de challenges virales: el #10YearChallenge.

El primer reto de 2019 ha llegado hasta las más altas esferas de Hollywood. Kate Hudson, Jessica Biel, Kevin Hart o Reese Witherspoon son solo algunas de las que ya han aceptado el reto publicando su comparativa bajo el hashtag #10YearChallenge -aunque también ha quien la ha etiquetado con #agechallenge-, con la que han devuelto a nuestra memoria momentos y looks que habían quedado en el olvido, ¿o somos los únicos que no recordábamos a Jessica Biel tan rubia? sin duda, los mejores "antes y después".