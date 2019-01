"Siempre fui un hombre pero hoy me siento realizado"

Gran repercusión tuvo la primera y exitosa mastectomía bilateral realizada a una persona transgénero en el hospital "Pablo Soria" de la provincia de Jujuy.

Jorge Lozano de 32 años de edad es el paciente que accedió a esta intervención quirúrgica que hoy en día lo hace sentirse "realizado".

En contacto con El Tribuno de Jujuy, Jorge relató su experiencia expresando siempre agradecimiento al equipo médico que lo asistió y a su familia por el apoyo recibido.

Jorge comentó que siempre le costó acceder a la salud y que en muchas ocasiones llegó a ser discriminado. Sin embargo destacó que ahora las cosas cambiaron mucho y que afortunadamente el acceso a la extirpación de mamas no fue dificultoso de la mano del médico Américo Flores, jefe del Servicio de Ginecología del hospital "Pablo Soria", a quien agradece profundamente.

"Noté que cambió muchísimo la mentalidad de los médicos. En el pasado, cuando quise iniciar el tratamiento hormonal buscaba un endocrinólogo y me dijeron que no habían especialistas que traten mi caso, de forma despectiva. Pero con la cirugía todo fue más fácil, todos los médicos fueron muy accesibles desde la psicóloga hasta los médicos especialistas en cáncer de mamas", contó Jorge.

Sobre el sentimiento vivido al momento de recibir la noticia de la operación Jorge expresó que "fue muy emocionante ya que es algo que esperé toda mi vida y que lo veía muy lejos porque lo más cercano que tenía para una cirugía era en Salta".

Todavía sin poder quitarse de encima la discriminación social padecida durante años Jorge relata que "cuando el doctor me dijo que sí iba a ser operado, me lo dijo de una forma... me trató como si fuera un paciente más, nunca había sentido esa sensación, que me traten tan bien. Me sentí muy cómodo".

En ese marco, comentó que la operación "fue más que nada algo estético porque, hombre siempre fui. Fue para sentirme completo y ya con esto me siento realizado".

Destacó que gracias a la intervención por fin ahora va a poder compartir con su esposa y con su hija espacios como las piletas.

Por último, agradeció el apoyo incondicional de toda su familia y amigos ya que "sin ellos no podría haber alcanzado lo logrado" ni haber enfrentado todas las duras situaciones que se le pusieron en el camino.

También expresó que se siente muy orgulloso por haber sido el primero en Jujuy en hacerse este tipo de operación y celebró que el día que le dieron de alta ingresaba al hospital "una chica trans a la que le iban a extraer los testículos", destacando el avance que hay en el sector de la Salud.

Ya están programadas más mastectomías

PRIMERA VEZ / SE REALIZÓ CON ÉXITO UNA MASTECTOMÍA BILATERAL A PERSONA TRANS.

El jefe del Servicio de Ginecología del hospital “Pablo Soria”, Américo Flores, indicó que este tipo de mastectomía bilateral son realizadas “no solamente desde el punto de vista estético ya que están encuadradas dentro de la Ley 26.743 de Identidad de género, sino también por el hecho que el tratamiento hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama”.

Ante estas situaciones es que “asumimos la responsabilidad de hacer las mastectomías bilaterales”, expresó Flores.

Sobre la cantidad de solicitudes de personas transgénero para este tipo de intervención, el titular de Ginecología informó que actualmente serían “por lo menos tres las personas con programación quirúrgica”. Siendo la próxima operación “durante la semana del 11 de febrero”.

Flores explicó que la mastectomía bilateral es una cirugía en la que se extirpan las dos mamas con determinada cantidad de piel, lo que en los centros especializados, el tratamiento de personas trans se denomina masculinización del tórax.

Consultado sobre las operaciones para convertir el pene en una vagina, Flores explicó que “las cirugías a nivel pelviano todavía no se practican debido a que requieren de una formación distinta” en los profesionales”. Ante esta situación expresó que “las capacitaciones dependen de cada uno (profesional) y de la colaboración que pueda ofrecer el Ministerio de Salud ya que las hacemos a pulmón”.

Sin embargo, destacó que sí tienen experiencia en la realización de cirugías de neovaginas, que de hecho ya se practicaron en el “Pablo Soria”.

Otras de alta complejidad

En el hospital “Pablo Soria” se llevan a cabo también diferentes intervenciones de alta complejidad dignas de destacar. Tal es el caso de la traquelectomía radical con la intensión de preservar la fertilidad que casualmente se ha programado una para los próximos días.

Flores indicó que se trata de “la misma cirugía de un cáncer de cuello de útero pero sin sacar el cuerpo del útero. Lo que se saca es el cuello de la matriz, el cuello del útero con el tumor y se hacen los mismos procedimientos de una cirugía oncológica”. Explicó que es una operación muy laboriosa y larga que combina el trabajo tanto de cirugía como los de patología.

Este tipo de procedimiento se hace desde hace ya unos ocho años en el nosocomio pero subrayó que cabe dar a conocer a los jujeños las “operaciones de altísima complejidad que se hacen en el Pablo Soria” que puede sin dudas, compararse con la de los centros de alto nivel.

Celebran avances en igualdad de derechos

Ante esta nueva ventana que se abre dentro de la salud pública, Jorge se mostró agradecido por la posibilidad que tuvo de ser operado y también expresó su alegría al saber que “son entre cinco y seis los chicos que ya están teniendo contacto con el doctor Flores para poder gestionar su cirugía”.

En esta línea, desde el Colectivo NOA Diversa, Jorge Wierna felicitó “al compañero Jorge por este gran paso en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos”.

Destacó que cuando el colectivo se enteró de la fecha de la intervención quirúrgica “comunicamos a Nación que por primera vez en la provincia se estaba realizando esta operación a un compañero trans”.

Por último, subrayó que “desde NOA Diversa celebramos estos avances en materia de igualdad de derechos, sobre todo desde el sistema de salud, en el cumplimiento de las leyes vigentes”.

Por su parte, Lourdes Ibarra, perteneciente a la Fundación “Damas de Hierro”, consideró que se trata de “un gran avance y logro para la provincia” y “ahora vamos por el implante de prótesis”.