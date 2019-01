Ponderan la educación sexual en adolescentes

La institución trabaja con el programa Enia, que está destinado a frenar embarazos no deseados y enfermedades.

Una de las problemáticas instaladas en la sociedad es la poca educación sexual que existe en los jóvenes, cuya consecuencia principal son los embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Por eso, desde el Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) del barrio Mariano Moreno, intensificaron sus actividades para brindar más información preventiva.

El Ministerio de Educación indicó el año pasado que el 80% de las escuelas de capital presentan entre 1 y 5 estudiantes embarazadas.

La institución fue seleccionada para trabajar con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia).

"El mismo está dirigido principalmente a adolescentes para prevenir embarazos no deseados. Hay una referente que está en las escuelas y acá en el centro de salud que trabaja con jóvenes en situación de riesgo que poseen conductas sexuales que están a la vista", mencionó Susana González, trabajadora social del Caps, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Remarcó que la respuesta de los adolescentes es muy positiva porque muchos toman conciencia y asisten al centro de salud a buscar ayuda. "Parece que entre ellos se informan sobre lo que brindamos y vienen. Es muy común verlos buscar preservativos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche", indicó.

En ese sentido dijo que "la referente del programa capta a adolescentes en las escuelas y los invita al Caps para asesorarlos y ellos deciden qué tipo de anticonceptivo utilizarán para cuidarse".

Asimismo, explicó que también trabajan con los implantes que son "chips para las mujeres que el programa manda en cantidad para aquellas que están en situación de riesgo. Donde tras un diagnóstico se sabe la situación de cada una y se les da el chip".

Dentro del centro de salud se realiza el test Cepat que es el testeo rápido y gratuito de HIV. Los días jueves por la tarde y los viernes por la mañana se llevan a cabo "durante todo el año y sin interrupciones. Gracias a Dios estamos bien proporcionados porque viene bastante gente a hacerse este control y también les informamos sobre esta enfermedad para que se cuiden", sostuvo González.

Con respecto a las sugerencias para los padres, explicó que es importante que hablen del tema, "conversen con sus hijos con total naturalidad. El tema está instalado y no podemos hacer oídos sordos y pensar que eso no puede pasar con sus hijos. El adolescente tiene una información al alcance día a día pero necesita el respaldo de su familia. Vienen padres para preguntarnos qué hacer ante tal situación, nosotros los asesoramos y les abrimos el panorama de prevención".

También manifestó que "a algunos padres les cuesta mucho porque vienen de estructuras antiguas donde no se hablaba tanto sobre sexualidad pero es cuestión de abrirse y hablar con los hijos porque la prevención parte de la casa".

"Desde los 13 años hay niñas que están embarazadas y esto hay que prevenir. No solo por el embarazo sino también por las enfermedades. Se están dando muchos casos y estamos en emergencia epidemiológica con respecto a HIV y sífilis", añadió.

Casos de violencia de género

Susana González afirmó que al Centro de Atención Primaria de Salud llegan numerosos casos de violencia de género e instó a las personas que sufren de esto a animarse a denunciar.

"Muchas mujeres tienen miedo a acercarse a una comisaría o a nosotros para que las asesoremos pero ellas tienen que entender que tienen derechos y que no tienen que ser vulnerados. Hay que trabajar mucho en ese sentido ya que hay situaciones que nos sobrepasan por la falta de conciencia que existe", comentó. Su tarea es orientar a las víctimas y las derivan a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) donde, mediante un equipo interdisciplinario, trabajan con la problemática desde un abordaje más intenso. Estas instituciones están instaladas en diferentes sectores de la capital abarcando diversas zonas.

En septiembre del 2018 eran 92 las alumnas que estaban embarazadas y asistían a un establecimiento educativo.

Trabajo mancomunado entre las distintas instituciones del barrio

CENTRO DE SALUD

Para abordar las diversas problemáticas sociales que existen en cada barrio, desde el centro de salud intentan tener un vínculo cercano con las demás instituciones que existen en el lugar como ser escuelas, organizaciones sociales, la parroquia, la Policía y el centro vecinal.

Sobre eso, Susana González indicó que “ante cualquier situación que se nos presenta lo primero que hacemos es trabajar en red con todas las instituciones que hay en el barrio. Hacemos hincapié en las escuelas ya que es muy importante estar cerca de los adolescentes, en especial, en lo que implica la educación sexual”.

Por medio de agentes sanitarios visitan los hogares y verifican las vacunas de los niños, llevan un control. “A ellos les cuentan las problemáticas por las que pasan y los derivan a nosotros para que las abordemos ya sea para servicio social, nutricionista, planificación familiar, etc. El agente sanitario para nosotros es el pilar fundamental en nuestro trabajo”, indicó.

Concluyó diciendo que “se trabaja de forma coordinada, si hay que hacer intervenciones el agente sanitario sale con médicos, o enfermeros, o asistentes sociales o lo que se precise. Hay personas que no atienden a sus niños y por eso deben vacunarlos en sus domicilios”.

El programa Enia

En 2017 se puso en marcha en todo el país el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia).

Enia tiene el objetivo de prevenir los embarazos no intencionales que afectan principalmente a niñas y adolescentes de sectores en situación de mayor vulnerabilidad familiar y social.

Estos embarazos impiden a muchas de ellas continuar sus estudios e incorporarse al mercado laboral, y afectan sus oportunidades de desarrollo personal en otras dimensiones de sus proyectos de vida.

Los ejes principales de Enia son los siguientes: sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.

Potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia.

Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud.

Y también, fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo.