Tras las fuertes lluvias, creció el río Xibi Xibi

Luego de las fuertes lluvias de la jornada de ayer en la capital y distintos puntos de la Quebrada y Puna de nuestra provincia el río Xibi Xibi creció como nos tiene acostumbrados a todos los jujeños

Prueba superada para el Parque Lineal Xibi Xibi por el que muchos jujeños apostaban que no iba a soportar una crecida. Afortunadamente la crecida no fue muy grande pero el parque no sufre las consecuencias de este fenómeno.

Personal policial se encuentra en los distintos accesos al parque para evitar que el público ingrese hasta ese lugar y evitar posibles accidentes. Por otro lado, también se encuentran patrullando bicis policías a lo largo de todo el parque para asegurarse de que no quedé nadie adentro.

Asimismo, la crecida tapó el badén de la prolongación de avenida Almirante Brown cercano al cementerio Del Salvador.