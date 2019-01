Acentúan controles de la Cnrt a los colectivos

La Delegación Jujuy de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) tiene previsto un control taxativo para el transporte de larga y media distancia hacia los destinos que están previstos para este tiempo de verano. El estado de las unidades y el descanso de los choferes son los principales puntos verificados en las inspecciones. A su vez, controlan que las empresas cumplan con la normativa nacional de entregar los boletos gratuitos a las personas con discapacidad y retienen las unidades que incumplen con sus permisos de viajes.

En la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy "General Eduardo Arias" se encuentran en total 6 unidades retenidas y se espera que no se sigan sumando en esta temporada de gran cantidad de partidas y arribos. Algunas están desde el año pasado, otras de los últimos días. Las multas alcanzan los $ 200.000.

Luciano Angelini, delegado de la Cnrt Jujuy, habló con El Tribuno de Jujuy y comentó los procedimientos que realizan. "Los controles se efectúan sobre las unidades de transporte de pasajeros, no solamente las que salen sino también las que llegan. Los controles que realizamos son controles de seguridad. Controlamos que funcionen todos los cinturones de seguridad, que tengan en funcionamiento el matafuegos, aire acondicionado, los asientos", dijo.

A su vez indicó que "sobre todo el tema de la seguridad, el tacógrafo, es aquel que mide la velocidad, las luces de emergencia y también toda la documentación pertinente de la unidad que hace referencia a lo que son las licencias de conducir que estén habilitadas, se hacen controles psicofísicos a los choferes".

Desde la Delegación no están recibiendo denuncias de pérdida de equipaje que van en las bauleras de las unidades, sin embargo, esperan que las empresas si las están recepcionando den respuestas favorables a los pasajeros damnificados.

Angelini también habló sobre la entrega de pasajes a las personas con discapacidad en las boleterías de la terminal. "En términos generales está bastante ordenado respecto de otros años. Desde que empezó el Gobierno de Cambiemos se empezó a aplicar el decreto del 2006 que establece el cupo de cuatro asientos por cada colectivo, sólo semicama, y esto funcionó como ordenador de algún modo", explicó. Señaló que "antes venía y tenías cualquier cantidad de gente acá exigiendo su pasaje y había que dárselo y si no se lo dabas te tiraban con cualquier cosa por la cabeza, la gente se ponía muy violenta, la verdad que se han vivido situaciones muy complicadas. Hoy por hoy con el sistema de reserva de internet, esto está muy ordenado". (Luis Caraballo)

La cuestión de los pasajes para los trasplantados

Desde la Delegación de la Cnrt dejaron en claro que “la gente del Incucai no está bajo el mismo régimen que la gente con discapacidad, la gente del Incucai no tiene límite de asientos. Es decir, hay que darles pasajes igual, no tienen la limitación como la gente de discapacidad que son cuatro asientos por colectivo”.

Sin embargo, precisó que “sin perjuicio de eso, ante eventualidades y situaciones urgentes que pueden llegar a surgir, acá en la delegación de una forma u otra se le soluciona el problema aunque se haya cubierto el cupo”.

La delegación de la Cnrt tiene sus oficinas en la terminal de ómnibus y trabaja los días hábiles, más el despliegue que realizan al momento de controlar los micros y el estado de descanso y alcoholemia a los choferes.

Retención de unidades

Cada vez son más las unidades que están detenidas en las dársenas de paradas de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy. Son parte de los controles que realiza la Cnrt cada vez que una empresa infringe alguna norma de seguridad para viajar.

Angelini explicó por qué se retienen las unidades que realizan viajes alternativos.

“La mayoría de las retenciones, por no decir casi todas, operan por lo que se llama la violación a la modalidad, esto es cuando una empresa habilitada para hacer turismo, en vez de hacer turismo lo que hace es un transporte de línea encubierta”, indicó.

De igual forma el funcionario argumentó que “esa es una de las infracciones más grave que tenemos dentro de la Cnrt que esto conlleva la retención de la unidad con lo cual tendrá que pagar una parte de la multa que ronda los 800.000 pesos y además tienen que pagar liberación y les queda como antecedente a la empresa la violación a la modalidad como una falta grave”.

Dejando en claro también sobre si se llega aplicar esta medida que “ante la eventual acumulación de estas faltas pueden llegar a recibir sanciones más graves como la caducidad del permiso del turismo”.