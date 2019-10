Investigan la muerte de una beba de 2 meses

Un joven madre realizó una denuncia en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, luego de que su beba de dos meses y medio de edad muriera en la sala de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana".

Según las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, ayer en horas de la mañana ingresó una denuncia a la oficina de la Fiscalía Especializada en Delitos Culposos a cargo de Carlos Farfán por supuesta mala praxis.

Eliana Fabiola Chávez es madre de la beba fallecida y en diálogo con la prensa, dijo que decidió llevar a su beba al hospital por un cuadro de resfrío.

"Mi beba entró bien y despues deexaminarla los médicos me dijeron que la iban a pasar a terapia intermedia y que me vaya a mi casa, que después me iban a llamar y no me dejaron ver a mi hija", dijo la joven madre.

"Al otro día una enfermera me pidió mi número de teléfono celular para avisarme y el médico me dijo que se encontraba estable pero que iba a seguir internada. Después me llamaron diciéndome que mi bebé estaba grave, que tenía problemas del corazón y murió a causa de una infección, pero no me saben explicar qué es lo que pasó con mi hija", manifestó Chávez.

Las mismas fuentes dieron cuenta que esta jornada de sustanciará la denuncia y desde allí se arbitrarán las medidas y pedidos de informes para establecer las causa de la muerte de la beba de apenas 2 meses y medio. Además, la joven mujer dijo que en la mañana del domingo último decidió enterrar el cuerpo, horas después de haber recibido la noticia del deceso de su hija.