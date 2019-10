Roberto Aparicio, un artesano de la vida

Roberto Aparicio es un periqueño con mucho talento, desde niño su pasión fueron los trenes, de transporte y de carga. Y así fue como llegó desde Bolivia con su familia hasta Perico. Fue un viaje muy particular, ya que nació en pleno viaje ferroviario, cuando sus padres optaron por llegar a la ciudad de las oportunidades.

Lo artesanal y la pasión combinan en Aparicio una mezcla extraordinaria de arte ferroviario. Tiene el don de reciclar y de convertir las latas, los fierros viejos que están desechos y otros elementos en arte, con trenes y numerosos trabajos con propuestas distintas, de un artesano ferroviario, quien siente mucho amor por lo que hace.

Todas sus obras son hechas para que los más pequeños realicen paseos, recorran los alrededores del "Paseo de los niños" de esta ciudad comercial. Allí todas las tardes expone sus realizaciones al costado de la avenida Belgrano del barrio centro, junto a su familia trabajan y viven de esta actividad, digna de destacar.

Roberto Aparicio y todos sus hermanos tienen una discapacidad motriz en sus brazos, que es una condición hereditaria, sus abuelos lo tenían y ellos también. Sin embargo no es impedimento para desarrollar sus actividades artesanales. No solo es Roberto el autor de todas las obras, uno de sus hermanos lo ayuda con las soldaduras, ya que para ello se necesita de mucha precisión para pegar los hierros en los vistosos trabajos.

Roberto Aparicio dijo que "la verdad que me encantan los trenes, la parte cultural e histórica de Perico, porque se fundamenta mucho al ferrocarril. Me encantan los trenes turísticos, me pongo a ver trenes del mundo, pero el tren carguero pasa por aquí así que lo tenemos presente. Lo último que hice es el tren de las nubes, que ahora vamos a poner a disposición de los niños en el paseo donde trabajamos", anticipó.

Además agregó que "yo nací en un tren, mis papas viniendo desde Bolivia a Perico, vinieron cuando mi mama estaba embarazada, cerca de Humahuaca yo tenía que nacer, pero seguimos y en el camino nací, fue una experiencia única para ellos y mi familia, a mí me emociona esa historia que me contó mi mama, por eso esta pasión y las ganas de crear, para mantener nuestra cultura, aportando al turismo de Perico, ya somos de aquí, estamos asentados en Perico. Yo transformo la basura en arte".