Ya se puede descargar de manera gratuita el Call of Duty Mobile

Prepara tus gatillos porque Call of Duty Mobile ya aterrizó en iOS y Android. Se trata de uno de los videojuegos de disparo en primera persona más populares en consolas y PC, y ahora apunta a destronar a los grandes del segmento mobile, el Free Fire, PUBG, y Fortnite.

Se trata de un shooter con partidas multijugador al estilo battle royale de 100 jugadores, aunque también ofrece partidas de cinco contra cinco como la saga original.

El juego es de descarga completamente gratuita, pero integra un sistema de microtransacciones para realizar compras de objetos, similar a la de títulos de éxito como Fortnite o PUBG Mobile. Los pagos van desde US$1.09 a US$109.99 y ofrecen objetos, paquetes y pases para desbloquear contenido. Según avances en el juego, podrás desbloquear personajes conocidos de la franquicia como John "Soap" MacTavish, Simon "Ghost" Riley y Alex Mason.

El título ofrece controles en la pantalla táctil del celular, pero agrega también la posibilidad de conectar mandos de Xbox One o PlayStation 4 para mejorar la jugabilidad.

En cuanto a los requisitos para descargarlo, en el caso de Android, Activision no ha desvelado los requisitos mínimos oficiales ni dispositivos compatibles salvo que la versión mínima de Android instalada para poder ejecutarlo es Android 4.3.

El juego ocupa 1.5GB de almacenamiento, por lo que al menos, necesitarás este espacio libre en la memoria de tu celular para poder instalarlo.

Si tu teléfono es un iPhone, necesitarás tener instalado iOS 9 o superior y un iPhone 5S o superior.

Es la segunda vez que Activision se sube al carro del formato battle royale después de hacerlo con Call of Duty: Black Ops 4 para PS4, Xbox One y computadoras Windows, aunque Call of Duty: Mobile es su primer juego con este formato para celulares.