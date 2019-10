Dictaron taller "Indetectable = Intransmisible"

Como parte del programa "Multiplicar el Conocimiento" que lleva adelante la Fundación Huésped, se realizó en Jujuy el taller "Indetectable= Intransmisible", a fin de abordar este concepto moderno vinculado al VIH, capacitando a profesionales de la salud y personas de la sociedad civil interesadas en la temática. La jornada tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Humanidades.

Jujuy fue una de las tres provincias elegidas por Fundación Huésped para realizar el programa ”Multiplicar el Conocimiento”.

La capacitación fue replicada en la provincia, luego de haber sido presentada en Buenos Aires, en el XVI Simposio Científico Internacional de la Fundación Huésped, y estuvo a cargo del profesor Juan Carlos Márquez y el doctor Raúl Román, jefe del Programa provincial de VIH.

Al taller asistieron más 100 personas de las cuatro áreas geográficas, tanto profesionales de hospitales públicos, de la sociedad civil, estudiantes de la diplomatura en Asesoramiento de VIH y demás invitados.

En relación al concepto "Indetectable = Intransmisible", Román explicó que hace referencia a la no transmisibilidad del virus. "Las personas que tengan carga viral controlada y tengan una buena estrategia de adherencia y un control semestral, y no tengan una enfermedad de transmisión sexual asociada, van a entrar en este concepto de "no transmisible".

Para esto, señaló que es fundamental llevar adelante el proyecto "90-90-90" de la Organización Mundial de la Salud, que apunta a la eliminación del VIH para el año 2030. Esto significa que del 100% de personas infectadas se busca diagnosticar el 90% o más de casos, poner al 90% o más de esos casos en tratamiento y que el 90% se encuentre con una carga viral no detectable. "Esto dará como resultado el "Indetectable = Intransmisible".

Sobre el taller el jefe del Programa provincial de VIH explicó que en principio "se desarrolló un concepto preliminar acerca de qué es Indetectable = Intransmisible, luego se dieron las evidencias científicas, bibliográficas y de estudios clínicos controlados donde se avala este concepto, después trabajamos en la nueva redefinición del concepto y finalmente trabajamos en la búsqueda de alianzas para llevar adelante la estrategia "90-90-90" de la OMS".