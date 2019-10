Listo para debutar

PRUEBA LA MÁQUINA / ÁLVARO VARGAS LISTO PARA CORRER EN BUENOS AIRES.

Alvaro Vargas se anima a soñar a lo grande. El jujeño debutará el 3 de noviembre en el circuito Galvez de Buenos Aires en el Superbike Argentino.

El joven corredor estará en la categoría R3 Cup "venimos trabajando hace mucho tiempo, nos venimos preparando bien, hace dos meses, estamos poniendo la puesta a punto la moto y dar lo mejor en la fecha que viene", apuntó en su visita a El Tribuno de Jujuy.

Para "Chila" Vargas, tal cual lo apodan los amigos, "llegar al Superbike es lo máximo que se puede aspirar aquí en Argentina, me pone feliz poder ir a debutar y esto es para sumar experiencia y estamos trabajando porque la idea es poder correr toda la temporada el próximo año, ir a cada una de las carreras", sostuvo.

El jujeño realizó los cambios que la reglamentación exige en su máquina: "Se hace un trabajo más complejo, suspensión, elementos aparte de la moto y para tener una moto más competitiva como la de los demás pilotos, se cambia todo lo que es la equ, lo que es la computadora de la motocicleta, se pone suspensión de carrera, escape, cadenado y pedalera, se agregan otros contenidos", detalló.

Por otro lado, el piloto jujeño contó cómo entrena arriba de la moto "en la parte técnica arriba de la moto estamos entrenando en el cartódromo de Campo Santo, estamos viendo si vamos a Salta a girar o algún circuito en Buenos Aires para tomar ritmo y llegar tranquilo a la carrera".

Ir a correr al circuito Galvez de Buenos Aires será toda una experiencia, pero ya está observando los detalles de la pista "No conozco el circuito, voy a ir por primera vez, pero estamos trabajando en simuladores, justamente en ese circuito para ir no tan en cero".

Por otro lado agradeció el apoyo recibido desde los sponsors y la gente que lo acompaña "a Luis Martínez que me hace la puesta a punto de la moto, Maderera El Trébol, Balut, Puchi Autoestética y Calcomanías, Valhalla Barber Shop", y agregó "Lucho Martínez es importante en este sueño que tengo, me aconseja, me ayuda y viajar con él es una ventaja porque conoce lo que es el Superbike Argentino", finalizó Vargas .